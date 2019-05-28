Отправившийся в Донбасс Зеленский попал под перекрестный огонь

Пользователи Сети продолжают внимательно изучать фотографии и видео с поездки нового президента Украины Владимира Зеленского на передовую. Они считают, что политик крупно опозорился.

Едва вступив в должность президента Украины Владимир Зеленский отправился на позиции украинской армии в Донбасс. Из-за этого политик попал под перекрестный огонь – с критикой на него набросились как яростные противники, так и достаточно комплиментарно настроенные избиратели.

Для русскоязычных жителей Украины и защитников местного населения в Донбассе поездка стала однозначным жестом, указывающим на воинственный настрой Владимира Зеленского. Дескать, это только до выборов политик говорил о поиске компромисса и мирном решении кризиса на востоке страны, получив же власть он первым делом занялся армией, чтобы силовым методом подавить недовольных.

Еще более острая реакция последовала со стороны радикальных сторонников ушедшего президента Петра Порошенко. Они пожалели, что Владимир Зеленский не стал жертвой собственных военных. Ну а некоторые из этой категории пользователей Сети просто высмеяли политика за несоответствия его внешнего вида обстановке.

Зеленский идёт за шаурмой pic.twitter.com/8ifzR28A9m — Слуга народа (@ZeUkraine) 28 мая 2019 г.

Примечательно, что эту же претензию высказали даже сторонники действующего президента. Они напомнили, что по должности Владимиру Зеленскому положена военная форма. Он, однако, предпочел перемещаться по фронту в голубой рубашке с накинутым поверх бронежилетом, передает украинское издание "Без табу". Это яркое пятно, объяснили эксперты, не только выделяло самого политика, но и демаскировало все позиции, на которых он объявлялся.

Однако настоящий шквал смеха у пользователей Сети вызвал даже не Владимир Зеленский, объявившийся в зоне боевых действий в наряде офисного работника, а сопровождавший его начальник Генштаба Руслан Хомчак. На кадрах, сделанных во время экскурсии президентской делегации по передовой, отчетливо видно, что военный чиновник умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед.

Начальник генштаба Украины Руслан Хомчак во время поездки на передовую надел бронежилет задом наперёд.

И непонятно, то ли он тупой, то ли просто не хочет получить пулю в сраку во время бегства... pic.twitter.com/nKHbgPOfyK — Лютый (@angrybeears) 28 мая 2019 г.

Впрочем, некоторые шутники предположили, что в действиях Руслана Хомчака был тонкий расчет. Они отметили, что наибольшую защиту такой бронежилет обеспечивает именно в том месте, где расположены пластины. Таким образом, если глава Генштаба Украины бросится бежать, его тыл будет как за каменной стеной.

Как бы то ни было, и сам Зеленский, и его окружение стали объектами для едких насмешек. Вряд ли выезд на передовую преследовал именно такую цель.