Отправившийся в Донбасс Зеленский попал под перекрестный огонь
Едва вступив в должность президента Украины Владимир Зеленский отправился на позиции украинской армии в Донбасс. Из-за этого политик попал под перекрестный огонь – с критикой на него набросились как яростные противники, так и достаточно комплиментарно настроенные избиратели.
Для русскоязычных жителей Украины и защитников местного населения в Донбассе поездка стала однозначным жестом, указывающим на воинственный настрой Владимира Зеленского. Дескать, это только до выборов политик говорил о поиске компромисса и мирном решении кризиса на востоке страны, получив же власть он первым делом занялся армией, чтобы силовым методом подавить недовольных.
Еще более острая реакция последовала со стороны радикальных сторонников ушедшего президента Петра Порошенко. Они пожалели, что Владимир Зеленский не стал жертвой собственных военных. Ну а некоторые из этой категории пользователей Сети просто высмеяли политика за несоответствия его внешнего вида обстановке.
Зеленский идёт за шаурмой pic.twitter.com/8ifzR28A9m— Слуга народа (@ZeUkraine) 28 мая 2019 г.
Примечательно, что эту же претензию высказали даже сторонники действующего президента. Они напомнили, что по должности Владимиру Зеленскому положена военная форма. Он, однако, предпочел перемещаться по фронту в голубой рубашке с накинутым поверх бронежилетом, передает украинское издание "Без табу". Это яркое пятно, объяснили эксперты, не только выделяло самого политика, но и демаскировало все позиции, на которых он объявлялся.
Не вижу разницы#Зеленский #IronMan pic.twitter.com/rMlsBVQKu5— ⚰️ �������� ������������ ���� �������������� �� (@Joker4ik32) 28 мая 2019 г.
Однако настоящий шквал смеха у пользователей Сети вызвал даже не Владимир Зеленский, объявившийся в зоне боевых действий в наряде офисного работника, а сопровождавший его начальник Генштаба Руслан Хомчак. На кадрах, сделанных во время экскурсии президентской делегации по передовой, отчетливо видно, что военный чиновник умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед.
Начальник генштаба Украины Руслан Хомчак во время поездки на передовую надел бронежилет задом наперёд.— Лютый (@angrybeears) 28 мая 2019 г.
И непонятно, то ли он тупой, то ли просто не хочет получить пулю в сраку во время бегства... pic.twitter.com/nKHbgPOfyK
Впрочем, некоторые шутники предположили, что в действиях Руслана Хомчака был тонкий расчет. Они отметили, что наибольшую защиту такой бронежилет обеспечивает именно в том месте, где расположены пластины. Таким образом, если глава Генштаба Украины бросится бежать, его тыл будет как за каменной стеной.
Как бы то ни было, и сам Зеленский, и его окружение стали объектами для едких насмешек. Вряд ли выезд на передовую преследовал именно такую цель.
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Поклонники неоднозначно отреагировали на действия популярной ведущей
Артистка рассказала о конфликтах в семье
О состоянии мужчины рассказала жена
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Друг заделал ребенка
Никогда не видел голой девушки в живую
Коллеги-ворье и убийцы
Шкивает из стороны в сторону...
Муж трансвестит
кто скучает по ссср?
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
Ещё немного о сексе?
девочку оставила мать в поликлинике.
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Тимати посвятил Децлу песню
Баба трансвестит
Орифлеймь