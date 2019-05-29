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Политика

Изворотливого Зеленского приперли к стенке в Германии

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ходе брифинга назвала условие достижение мира на Украине. Пространство для маневра у нового президента страны Владимира Зеленского с каждым днем становится все уже.
прочитано 865 раз

Едва успев начать свою политическую карьеру, Владимир Зеленский показал, как быстро он может корректировать свою позицию по тому или иному вопросу. В частности, во время предвыборной кампании бывший шоумен продвигал идею примирения с Донбассом на основании уважения и диалога. Стоило политику официально вступить в должность, как он надел бронежилет и отправился на позиции украинских военных, на время отложив миролюбивую риторику.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Эксперты неоднократно отмечали, что личная позиция президента Украины, кем бы он ни был, не так важна для его решений, как мнение западных столиц. Своим видением пути решения конфликта в Донбассе поделилось немецкое внешнеполитическое ведомство.

"Мир будет возможно установить только тогда, когда минские соглашения будет выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", – цитирует RT официального представителя Министерства иностранных дел Германии Марию Адебар. Из-за этой разы Владимир Зеленский оказался буквально приперт к стене.

Напомним, ранее Москва неоднократно подчеркивала, что для установления мира в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения последовательно. Это означало, что Киев должен выполнить свою часть сделки. У украинских политиков было свое видение ситуации. Они, поставив подписи под документами, решили игнорировать ту часть, которая касается требований к ним, вместо этого выдвигая абсурдные обвинения и постоянно выступая со все новыми требованиями.

Берлин послал президенту Украины однозначный сигнал, что Европа не намерена больше терпеть подобные дипломатические фокусы. Прислушается ли Владимир Зеленский к своим европейским коллегам или же продолжит в отношении Донбасса политику своего предшественника покажет время.

Автор: Геннадий Куприянов29 мая 2019, 15:13

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость незнакомка.
Ответить
Ваш текст в Украине ШУТ поменял фашиста. А шуты бывают жестокие если им руководит "режиссер ".Поживем увидим.
Пилигрим
Ответить
Хочу Навального коммуниста в Кремль.
Рынска

Божена Рынска: «Организацию митинга взяли в свои руки
Телеканал Дождь
<цензура>=33pdPWmr0RQ

П.С.
Да Алеша вступит в компартию, чтобы рейтинг поднять и стать новым генсеком.
Теперь все хотят социальную справедливость, отнять у богатых и помочь бедным не умерь с голодухи.
Пилигрим
Ответить
МРЁТ С ГОЛОДУХИ РУССКИЙ РАБОЧИЙ !!!

Не правда, русские вымирают по 4 000 000 душ в год!
Оппозиция
Пилигрим
Ответить
МРЁТ С ГОЛОДУХИ РУССКИЙ РАБОЧИЙ
«Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели!

Заводы, фабрики, палаты -
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.

Рынска - защитница угнетённых русских масс, рабочих и крестьян.
1

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