"Пьяный в дым": Порошенко пережил очередное унижение

С того момента, как Петр Порошенко с треском провалился во время второго тура выборов президента Украины, началась стихийная кампания по его унижению. На свет стали доставать его многочисленные грешки, которые тщательно маскировались, когда политик находился у власти.

прочитано 1937 раз