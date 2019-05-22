Опозоренный Порошенко подложил свинью Зеленскому

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Эксперты считают, что таким образом Петр Порошенко и его команда пытаются подложить свинью Владимиру Зеленскому.

Несмотря на то что в первый же день в должности президента Украины Владимир Зеленский потребовал отставки сразу нескольких министров и заявил о необходимости разгона Верховной рады, речь об увольнении премьер-министра Владимира Гройсмана не шла. Однако последний сам выразил намерение покинуть пост.

Гройсман отметил, что не собирается оставаться даже исполняющим обязанности главы правительства. Свое намерение он подтвердил на заседании парламента 22 мая. "Гройсману нужно больше свободного времени для того, чтобы организовать свою предвыборную кампанию в Верховную раду. И он решил первым сбежать с тонущего корабля, чтобы сформировать свою партию", – цитирует издание "Московский комсомолец" украинского политолога Кирилла Молчанова.

Этот шаг, однако, может серьезно осложнить работу властей страны под руководством нового президента Украины Владимира Зеленского. "Это своего рода "прощальный подарок" от Порошенко и его команды", – уверен глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Гройсман в отставке, правительство в отставке, Рада почти распущена. Теперь вся полнота ответственности за ситуацию в стране на Владимире Зеленском. Хотел власти - получи! — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 20 мая 2019 г.

Впрочем, премьер-министр, считает он, мог руководствоваться не только желанием подложить свинью удачливому конкуренту своего патрона. "Гройсман не хочет становиться козлом отпущения", – подчеркнул эксперт.

Ситуацию осложняют предстоящие переговоры Украины с Международным валютным фондом, которые должны были пройти при участии Владимира Гройсмана. "Кем его заменят, совершенно непонятно. Возможно, это будет человек из нынешнего состава кабинета министров", – предположил Михаил Погребинский.