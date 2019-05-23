Украина восстала против самодура Зеленского
Причиной появления петиции стало разочарование народа в действиях нового президента Незалежной, сообщает "ТВ Центр". По состоянию на 23 мая, ее подписали уже более 15 тысяч человек.
Как утверждает автор петиции Максим Безрука, голосование за Владимира Зеленского было не более чем актом протеста. На самом же деле, Владимир Александрович вовсе не имеет тех 73% поддержки избирателей, а его политическая фигура никогда не объединяла большинство украинского народа, чьи взгляды и желания порой бывают диаметрально противоположны.
Автор петиции ссылается на то, что Владимир Зеленский попросту консолидировал протест. Он не давал никаких четких обещаний и не указывал новые политические ориентиры страны. И вот спустя два дня после вступления в должность новый президент так и не выдал никакой конкретики. Подобное поведение крайне разочаровывает украинский народ, поэтому такая политическая расхлябанность больше не имеет права на существование.
В самом документе Владимира Зеленского обвиняют в том, что, не имея четкого плана, он начал приписывать воли украинского народа собственные прихоти. Все сформированные в предвыборном процессе обещания – не более, чем пустословие.
Якобы, на самом же деле у самодура Владимира Зеленского напрочь отсутствуют какие-либо моральные обязательства перед своим народом. Именно по этой причини украинцы требуют немедленного отстранения его от должности президента Украины.
В комментариях же складывается немного иная ситуация. Некоторые начали утверждать, что тут замешен Петр Порошенко, который никак не может смириться со своим громким провалом. Якобы, бывший президент, якобы, пытается разными способами "подложить свинью" своему преемнику Владимиру Зеленскому. А некоторые и вовсе советуют скорее уже "грохнуть этого дурочка". Напомним, что по законам Украины петиция должна набрать не менее 25 тысяч подписей в течение трех месяцев, чтобы ее отправили на рассмотрение.
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