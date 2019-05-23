Украина восстала против самодура Зеленского

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 23 мая
Лента новостей
21:17
Три поезда московского метро застряли в тоннеле на серой ветке
21:16
"Баба Яга и ее план": Рудковскую распекли за роман с Биланом
19:56
"Смотреть не на что": оголившуюся Гагарину распекли за подражание Орейро
19:46
Дебошир развернул самолет в Москву и умер на борту
19:34
Лидер "Нашего Измайлова" Николай Табашников: Вернисаж сносить не будут
19:16
Юлия Пересильд призналась в немыслимом
18:29
Откуда денежки?: журналисты заподозрили Навального в огромных тратах на отдых
18:25
"Пипирку сунул в другую": Рапунцель из шоу "Дом-2" поймала мужа на подлой измене
18:25
В Чехове прохожие подняли машину для спасения придавленного байкера
17:20
Борисов показал секретные кадры со свадьбы дочери Серова
17:11
В праймериз "ЕР" поучаствует липецкий врио губернатора Артамонов
16:52
"Сладкая булочка": Водонаева накинулась на дочь Кудрявцевой
16:23
Закрытие Крымского моста: объявлено о серьезных проблемах с переправой
16:19
ГК "КОРТРОС" расширил Headliner за пределы Москвы
16:14
Валерию не позвали на свадьбу Потапа и Насти Каменских
15:55
"Неслабая натура": Цымбалюк-Романовская восхитила народ
15:54
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
15:54
Поджавший хвост Соловьев оправдался за отказ ответить за свои слова
15:47
"Пытался пробиться": прервавший молчание Скрипаль сделал неожиданное заявление
15:39
Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
15:34
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
15:21
Раскрыта хитрая тактика Меган Маркл по приручению принца Гарри
15:17
"Салат из капусты": модель убила наповал новым нарядом
14:47
"Копия папы!": народ умиляется дочке Максима Галкина
14:39
Развеян миф о похудении
14:34
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
14:21
В Сергиевом Посаде пьяный священник устроил поножовщину
14:19
"ЕР" предложила улучшить программу "Земский учитель"
14:00
Облитая помоями Собчак вспомнила о Виторгане
13:54
"Ты обалдела, что ли!": Сябитова приструнила разошедшуюся Гузееву
13:49
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
13:31
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
13:24
В Думе поддержали идею Турчака об упрощении декларирования для сельских депутатов
13:17
Ведущий ток-шоу послал "в жопу" оппонента в прямом эфире
13:16
Сын странно отреагировал на новость о реанимации известного певца
13:16
В Подмосковье две женщины устроили драку из-за качелей
13:09
Володин: Дума дополнительно обсудит льготный энерготариф для Забайкалья
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 мая 2019 года
12:54
"Хочешь достичь просветления?": Медведева пустилась во все тяжкие
12:50
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
12:35
"Очень тяжело": Джанабаева рассказала об изменах
12:32
"Я свою жену не люблю": сенсационное признание Топалова о Тодоренко
12:27
В Петербурге из храма похитили золотые украшения
12:03
Рядом с мамой: Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище
11:59
Басков бесцеремонно заткнул рот болтливой Дубцовой
11:54
Шаляпин готовится стать отцом
11:42
"Локомотив" выиграл Кубок России
11:38
Потап и Настя Каменских поженились
11:14
Крид внезапно исчез после скандала с Тимати
11:09
"Срочно оперировать!": хирург шокировал страшной болезнью Аллегровой
11:03
Марадону арестовали из-за бывшей возлюбленной
11:02
Сексапильная Водонаева показала большую дырку
10:43
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек
10:40
Дефицит сна провоцирует инсульт
10:30
Ургант получил пикантный подарок
10:27
"Возмущению нет предела": Пригожин раскрыл подробности семейной драмы
10:22
Звезда "Джеймса Бонда" получила серьезную травму на съемках
09:59
Результаты "Евровидения" пересмотрели из-за ошибки
09:58
"Второй Чумак": на могиле Началовой заряжают воду и крем
09:52
Правозащитники требуют освободить многодетную мать из СИЗО
09:50
Исхудавшая Джоли вернулась к скандалисту Питту
09:39
Маленький сын Жанны Фриске стал бездомным
09:35
В работе YouTube произошел глобальный сбой
09:12
НАТО сделало важное заявление по Крыму
09:08
Известный хоккеист открестился от связи с Загитовой
08:46
В Воронеже аппарат для лечения рака раздавил пациентку
08:44
Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода
08:12
"Глубоко больной": Канделаки поставила диагноз пьянице Порошенко
04:19
Названы вызывающие рак продукты
02:25
Люди в ужасе из-за известия о неизбежной катастрофе
00:03
"Дура и страшила": на покойницу принцессу Диану вылили ведро помоев
22:02
Невестка и внук съехали: мать сменила замки в квартире Децла
21:57
Фриске и Началова: кто из молодых артистов уйдет следующим
21:35
У затравленной Чеховой опустились руки
20:57
"Слезы на глазах": объявлено о последних минутах "кормильца" Пугачевой
20:48
Что нельзя делать православным в день святителя Николая Чудотворца
20:37
"Опытная в интиме": 41-летняя Орлова высказалась о преимуществах перед молодыми
20:04
Наплевавшего на Королеву Зеленского схватили за грудки
19:39
"Озабоченная": Глюк’oZу закидали камнями за вульгарный вид
19:00
"Вы обкурились?": взбешенный Малахов обрушился на нерадивую мать
18:45
Вскрылась тайная способность Меган Маркл
18:32
Билан рвется на "Евровидение" после провала Лазарева
18:25
Стриженова взвыла от чудовищной боли
18:16
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
17:49
"Следит за каждым шагом": Кожевникова решилась на крайние меры из-за происков воровки
17:49
Дума проконтролирует реализацию совместных с правительством инициатив
17:30
Отказало шасси: в Новом Уренгое самолет совершил экстренную посадку
17:22
Легендарные Papa Roach возвращаются в Россию
17:12
"Изменяет с красивой белоснежкой": Харламова заподозрили в неверности Асмус
17:07
Нужен ли мужчина самодостаточной женщине
16:57
Завернула в газету: Собчак решилась на контрабанду ради любимого режиссера
16:48
Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы
16:48
"Баба Лера": постаревшей Кудрявцевой вынесли суровый вердикт
16:42
Гагарина откровенно об интиме с Фадеевым
16:38
Украинские военные сами приехали к ополчению Донбасса и сдались в плен
16:33
Юлия Савичева высказалась о беременности
16:10
В квартире под Москвой нашли изрезанные трупы
15:47
Оскорбленная Брежнева жестко ответила на выпад
15:38
Поплавская пропесочила Корчевникова после рассказа о смерти ребенка
15:33
Под Москвой на полном ходу загорелась иномарка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы
Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду
Исаева положила глаз на шикарное имущество Началовой
"Опасность взрыва": Работу МЧС на Крымском мосту сняли на видео
"Уже не торт": Пугачеву гонят со сцены
"Как я буду с этим жить?": артистка Поплавская проболталась об онкологии
Политика

Украина восстала против самодура Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Спустя два дня после инаугурации нового президента Украины народ вновь захлестнула волна недовольства. Так, на сайте Владимира Зеленского 22 мая появилась электронная петиция за его отставку.
прочитано 767 раз

Причиной появления петиции стало разочарование народа в действиях нового президента Незалежной, сообщает "ТВ Центр". По состоянию на 23 мая, ее подписали уже более 15 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ

Зеленский приготовил тюрьму для Порошенко

У объявившего о референдуме Зеленского возникли проблемы

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Как утверждает автор петиции Максим Безрука, голосование за Владимира Зеленского было не более чем актом протеста. На самом же деле, Владимир Александрович вовсе не имеет тех 73% поддержки избирателей, а его политическая фигура никогда не объединяла большинство украинского народа, чьи взгляды и желания порой бывают диаметрально противоположны.

Автор петиции ссылается на то, что Владимир Зеленский попросту консолидировал протест. Он не давал никаких четких обещаний и не указывал новые политические ориентиры страны. И вот спустя два дня после вступления в должность новый президент так и не выдал никакой конкретики. Подобное поведение крайне разочаровывает украинский народ, поэтому такая политическая расхлябанность больше не имеет права на существование.

В самом документе Владимира Зеленского обвиняют в том, что, не имея четкого плана, он начал приписывать воли украинского народа собственные прихоти. Все сформированные в предвыборном процессе обещания – не более, чем пустословие.

Якобы, на самом же деле у самодура Владимира Зеленского напрочь отсутствуют какие-либо моральные обязательства перед своим народом. Именно по этой причини украинцы требуют немедленного отстранения его от должности президента Украины. 

В комментариях же складывается немного иная ситуация. Некоторые начали утверждать, что тут замешен Петр Порошенко, который никак не может смириться со своим громким провалом. Якобы, бывший президент, якобы, пытается разными способами "подложить свинью" своему преемнику Владимиру Зеленскому. А некоторые и вовсе советуют скорее уже "грохнуть этого дурочка". Напомним, что по законам Украины петиция должна набрать не менее 25 тысяч подписей в течение трех месяцев, чтобы ее отправили на рассмотрение. 

Автор: Валерия Нарская23 мая 2019, 20:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Новый Майдан: против Зеленского плетут заговор
Опозоренный Порошенко подложил свинью Зеленскому
Обнаглевший Лукашенко закатил скандал из-за России
"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

Шоу-бизнес

"Смотреть не на что": оголившуюся Гагарину распекли за подражание Орейро
Юлия Пересильд призналась в немыслимом
"Пипирку сунул в другую": Рапунцель из шоу "Дом-2" поймала мужа на подлой измене
Уязвленная Рудковская сорвалась из-за критики

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Об этом рассказали друзья артистки
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Пара принимает поздравления
Шоу-бизнес

"Возмущению нет предела": Пригожин раскрыл подробности семейной драмы

Музыкальный продюсер остался без детей
Шоу-бизнес

Маленький сын Жанны Фриске стал бездомным

Отец певицы рвет и мечет

Гороскоп

Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду
Семья Фриске не сможет засадить Шепелева
Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб

Фоторепортажи

Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru