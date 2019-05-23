Володин призвал отменить визы между Россией и Вьетнамом
Приветствуя высокого гостя, спикер Госдумы отметил
положительную динамику в отношениях двух стран. Володин напомнил
премьер-министру Вьетнама о его встрече с президентом России Владимиром Путиным
и главой правительства Дмитрием Медведевым. "Надеемся, что это будет
дополнительный импульс к нашему сотрудничеству в рамках межпарламентского
измерения", – сказал законодатель.
Переговоры с главой государства и премьер-министром России Нгуен Суан Фук назвал успешными. Кроме того, накануне был открыт перекрестный год России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Также он высоко оценил результаты визита Вячеслава Володина во Вьетнам в декабре прошлого года.
"Мы очень рады, что роль России в мире неуклонно повышается, и здесь Госдума играет очень важную роль, поскольку она является основным законодательным органом и создает прочный правовой фундамент для развития России", – подчеркнул Нгуен Суан Фук. Он поблагодарил российскую сторону за поддержку на международной арене.
Премьер-министр особо отметил решение о создании межпарламентской комиссии между двумя странами. По его словам, глава Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган намерен посетить Россию в конце 2019 года.
Руководитель правительства социалистической республики выразил уверенность, что комиссия поспособствует укреплению двусторонних отношений. В свою очередь Вячеслав Володин отметил, что ее заседание пройдет уже в этом году в нашей стране.
В ходе встречи затрагивалось множество тем двустороннего партнерства, в том числе вопросы обороны и безопасности, экономики, энергетики, культуры и туризма. Нгуен Суан Фук отметил, что рад росту количества российских туристов до рекордного уровня в 700 тысяч человек в прошлом году. Премьер-министр предложил создать наиболее благоприятные условия для выдачи туристических виз для вьетнамцев, желающих посетить Россию.
Володин поддержал инициативу высокого гостя и подчеркнул, что вопрос об отмене виз необходимо рассмотреть максимально оперативно.
"Было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства", – сказал спикер Госдумы.
Также председатель нижней палаты призвал расширить возможности вьетнамцев изучать русский язык в России для дальнейшего преподавания великого и могучего в своей стране. Соответствующий вопрос Володин намерен поставить перед правительством. Речь идет в том числе об увеличении количества квот.
Обсудили и торговлю между двумя странами. По словам премьер-министра Вьетнама, товарооборот между Москвой и Ханоем достиг шести миллиардов долларов, а к 2020 году должен вырасти до 10 миллиардов.
В конце встречи Нгуен Суан Фук пригласил Вячеслава Володина во Вьетнам в ближайшее время.Напомним, последний раз председатель нижней палаты посещал социалистическую республику в декабре прошлого года во главе парламентской делегации. Володин встретился с руководством страны и провел переговоры об укреплении сотрудничества законодательных органов двух стран. Эта поездка стала важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии, отмечали эксперты.
Об этом рассказали друзья артистки
Певица дала откровенное интервью
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Артисты провели ночь вместе
Популярные темы форума
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Бессонница. Как быть?
Не получаю удовлетворения
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Верите ли вы в привороты?
Увеличила губы,а он меня бросил
Как вам Евровидение 2019?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Замуж за иностранца
Боюсь одиночества
Первый размер груди
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Сосед гей
Не родись красивой, а родись счастливой
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Волочоква снова пьет
Тарасов передарил машину Бузовой
Любовник младше на 10 лет
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
Результаты голоса аннулировали !!!