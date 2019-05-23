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Политика

Володин призвал отменить визы между Россией и Вьетнамом

Вячеслав Володин и Нгуен Суан Фук. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену визовых ограничений между двумя странами. На встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук в четверг, 23 мая, председатель нижней палаты призвал решить этот вопрос в приоритетном порядке. Кроме того, обсуждалось заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. 
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Приветствуя высокого гостя, спикер Госдумы отметил положительную динамику в отношениях двух стран. Володин напомнил премьер-министру Вьетнама о его встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым. "Надеемся, что это будет дополнительный импульс к нашему сотрудничеству в рамках межпарламентского измерения", – сказал законодатель.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Переговоры с главой государства и премьер-министром России Нгуен Суан Фук назвал успешными. Кроме того, накануне был открыт перекрестный год России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Также он высоко оценил результаты визита Вячеслава Володина во Вьетнам в декабре прошлого года.

"Мы очень рады, что роль России в мире неуклонно повышается, и здесь Госдума играет очень важную роль, поскольку она является основным законодательным органом и создает прочный правовой фундамент для развития России", – подчеркнул Нгуен Суан Фук. Он поблагодарил российскую сторону за поддержку на международной арене.

Вячеслав Володин и Нгуен Суан Фук. Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр особо отметил решение о создании межпарламентской комиссии между двумя странами. По его словам, глава Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган намерен посетить Россию в конце 2019 года.

Руководитель правительства социалистической республики выразил уверенность, что комиссия поспособствует укреплению двусторонних отношений. В свою очередь Вячеслав Володин отметил, что ее заседание пройдет уже в этом году в нашей стране.

В ходе встречи затрагивалось множество тем двустороннего партнерства, в том числе вопросы обороны и безопасности,  экономики, энергетики, культуры и туризма. Нгуен Суан Фук отметил, что рад росту количества российских туристов до рекордного уровня в 700 тысяч человек в прошлом году. Премьер-министр предложил создать наиболее благоприятные условия для выдачи туристических виз для вьетнамцев, желающих посетить Россию.

Вячеслав Володин и Нгуен Суан Фук. Фото: duma.gov.ru

Володин поддержал инициативу высокого гостя и подчеркнул, что вопрос об отмене виз необходимо рассмотреть максимально оперативно.

"Было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства", – сказал спикер Госдумы.

Также председатель нижней палаты призвал расширить возможности вьетнамцев изучать русский язык в России для дальнейшего преподавания великого и могучего в своей стране. Соответствующий вопрос Володин намерен поставить перед правительством. Речь идет в том числе об увеличении количества квот.

Вячеслав Володин и Нгуен Суан Фук. Фото: duma.gov.ru

Обсудили и торговлю между двумя странами. По словам премьер-министра Вьетнама, товарооборот между Москвой и Ханоем достиг шести миллиардов долларов, а к 2020 году должен вырасти до 10 миллиардов.

В конце встречи Нгуен Суан Фук пригласил Вячеслава Володина во Вьетнам в ближайшее время.

Напомним, последний раз председатель нижней палаты посещал социалистическую республику в декабре прошлого года во главе парламентской делегации. Володин встретился с руководством страны и провел переговоры об укреплении сотрудничества законодательных органов двух стран. Эта поездка стала важной составляющей в деле становления парламентской дипломатии, отмечали эксперты.
Автор: Иван Поляков23 мая 2019, 12:37

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