Осмелевший Порошенко погнал в шею нахала Зеленского
Поражение от человека, не имеющего политического опыта,
Порошенко воспринял болезненно. Даже несмотря на низкие рейтинги, он до конца
надеялся, что ему удастся сохранить за собой президентское кресло.
Еще до президентских выборов было популярно мнение, что Порошенко может сбежать за границу. По всей видимости, перебираться на новое место жительства прежний президент не собирается.
Зеленскому Порошенко дал пять лет – один президентский срок. В 2024 году, заявил бывший лидер Незалежной в интервью влиятельному изданию Die Welt, он намерен участвовать в очередных президентских выборах.
Свое решение он объяснил желанием "предотвратить потерю того, чего мы достигли, как мы это сделали сто лет назад". Порошенко пообещал остаться в политике и в случае надобности помочь новому президенту советом.
При этом еще до второго тура выборов, говоря о своем политическом будущем, он говорил о намерении принять участие в выборах в Европарламент. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, уверял Порошенко.
Но мечты о Европарламенте оказались недолгими. Новые планы Порошенко раскрыл его соратник, депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, после ухода с президентского поста он собирается возглавить правительство.
Напомним, накануне состоялась официальная церемония вступления Владимира Зеленского в должность. Новый президент во время инаугурации объявил о роспуске Верховной рады и призвал правительство во главе с Владимиром Гройсманом уйти в отставку.
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