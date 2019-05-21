Осмелевший Порошенко погнал в шею нахала Зеленского

Теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением. Он намерен взять реванш у дерзкого комика и вырвать из-под него кресло главы государства. О своих планах бывший лидер Незалежной рассказал немецким журналистам.



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