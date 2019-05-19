Володин назвал ключевые вопросы в обсуждении между парламентами России и Киргизии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Бишкек во главе российской делегации для участия в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. О взаимоотношении парламентов двух стран он рассказал в интервью местному телеканалу "Общественный Первый канал".

Вячеслав Володин отметил позитивную динамику межпарламентского сотрудничества России и Киргизии. "Наши контакты развиваются, причем не только в рамках разных двухсторонних встреч. Мы имеем возможность общаться, в том числе на различных парламентских форумах", – подчеркнул он.

Так, в конце сентября в столице Казахстана Нур-Султане состоится четвертое Совещание спикеров парламентов стран Евразии, напомнил спикер Госдумы. Он выразил надежду, что во встрече примет участие председатель Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбек Джумабеков.

"Для нас это возможность не только встретиться, но и совместно выработать решения по вопросам развития экономики, в том числе цифровой, рассмотреть другие вопросы", – рассказал Вячеслав Володин. Также у парламентариев двух стран есть возможность встретиться на Международном форуме "Развитие парламентаризма". Там будут рассматриваться вопросы парламентской дипломатии.



Володин подчеркнул, что подобные мероприятия вносят свой вклад в развитие отношений между странами. Кроме того, спикер Госдумы назвал вопросы, которые требуют от обоих парламентов особого внимания. Речь идет о гармонизации законодательства обоих стран, а также о безопасности.

В частности, это касается сближения позиций Москвы и Бишкека по ключевым вопросам. относящимся к противостоянию терроризму. Так, напомнил Вячеслав Володин, на состоявшемся в Москве заседании ПА ОДКБ было принято решение создать единый список террористических организаций. В этом вопросе "должны быть единые подходы", подчеркнул он.