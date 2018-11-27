Володин поблагодарил Киргизию за особое отношение к русскому языку

То, что русский является одним из официальных языков в Киргизии, говорит о высоком уровне отношений между Москвой и Бишкеком. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым.



По словам Володина, Бишкек имеет особый подход к русскому языку. "Это язык, который нас сближает, и необходимо подчеркнуть, что мы многое смогли сделать именно благодаря тому, что Киргизия приняла это мудрое решение (закрепление официального статуса русского языка в Конституции. - Прим. ред.)", – сказал спикер Госдумы.

Законодатель в беседе со своим коллегой напомнил, что в прошлом году нижняя палата приняла закон об установлении прав для граждан Киргизии и других государств, где русский имеет статус официального. Как отметил парламентарий, это позволяет эффективнее реализовать себя многим гражданам Киргизии, быстрее найти работу.



Володин высоко оценил текущий уровень отношений парламентов двух стран. Спикер напомнил, что за последние два месяца они с Джумабековым встречаются уже третий раз. Все беседы, подчеркнул председатель нижней палаты, носят содержательный характер.





"Мы обсуждали вопросы в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, до этого встречались на Совещании спикеров парламентов стран Евразии, и, конечно, очень активно работу ведут наши профильные комитеты", – отметил Володин.

Спикер Госдумы призвал сохранить высокую динамику межпарламентских связей. Законодательные органы должны обеспечить выполнение достигнутых договоренностей и сделать все, чтобы народы двух стран лучше понимали друг друга, сказал председатель нижней палаты.

Помимо этого, Володин затронул тему развития торгово-экономических связей двух стран. Спикер уточнил, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30%. Также законодатель призвал развивать совместные образовательные, гуманитарные, культурные проекты.





В свою очередь, Дастанбек Джумабеков заверил Вячеслава Володина, что парламент Киргизии всегда готов к доверительному диалогу с Госдумой по всем вопросам. "Предстоящий государственный визит президента Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года вселяет твердую уверенность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества между Киргизией и Россией в духе сотрудничества и стратегического партнерства", – сказал законодатель.

Председатель Жогорку Кенеша поблагодарил Володина за его личный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. Кроме того, парламентарий поздравил спикера Госдумы с предстоящим 25-летием Федерального собрания России. "Это история планомерного развития парламентской демократии и парламентской дипломатии", – сказал Джумабеков.





Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.