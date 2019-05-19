Володин отметил устойчивость связей России и Киргизии

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин встретился в Бишкеке с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Парламентарий отметил устойчивость связей между двумя странами.

В разговоре со своим киргизским коллегой Вячеслав Володин отметил, что их общение проходит в преддверии заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится 20 мая в Бишкеке. "Вы принимаете Парламентскую Ассамблею, и нам, конечно, крайне важно обсудить ряд вопросов, которые будут затронуты завтра", – подчеркнул спикер Госдумы.

Один из вопросов, который стоит на повестке, касается гармонизации законодательства и сближения позиций двух стран. Кроме того, российским представителям важно узнать видение своих киргизских коллег приоритетов развития ОДКБ.

Также была затронута тема улучшения двусторонних отношений России и Киргизии. "Нам есть, чем гордиться… В прошлом году наш товарооборот увеличился значительно – рост составил порядка 17%", – рассказал Вячеслав Володин. Объем взаимной торговли достиг почти 1,9 миллиарда долларов. Планируется, что этот показатель должен достигнуть двух миллиардов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в 2018 году объем инвестиций российского бизнеса в экономику Киргизии возрос на 25%, а число грузовых перевозок в России увеличилось на треть. "Это все говорит о том, что отношения между нашими странами развиваются, отношения становятся крепче", – уверен Володин.

Председатель Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбек Джумабеков, в свою очередь, рассказал о том, что проведение Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ является для его страны почетной миссией. Также он подчеркнул, что Бишкек дорожит высоким уровнем стратегического партнерства с Москвой.

"Устойчивые связи между странами поддерживаются и регулярными взаимными визитами на всех уровнях. Так, в марте Киргизию посетил Владимир Путин – в ходе визита был подписан пакет соглашений, направленных на укрепление российско-киргизского сотрудничества", – напомнил он.

Отметим, 20 мая в Бишкеке состоится Совет ПА ОДКБ. Председателем организации 24 ноября 2016 года был выбран Вячеслав Володин. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят парламенты России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.