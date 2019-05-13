Зеленский сделал важное заявление после унижения от Путина
Советник Владимира Зеленского Александр Данилюк, говорящий от имени
избранного президента Украины, назвал один из первых шагов актера на посту
главы государства. По его словам, шоумен пересмотрит кадровые решения уходящего
лидера Незалежной Петра Порошенко.
В штабе Зеленского раскритиковали назначения судей Верховного суда, назвали их волюнтаристскими и усомнились в добропорядочности. "Уходя, лучше за собой убрать", – заявил Данилюк, добавив, что разработал новую систему отбора кадров.
Зеленский же сравнил Порошенко с туристом, который ворует имущество отеля. По словам избранного президента, его предшественник пытается поскорее расставить своих людей на ключевые должности, чтобы сохранить рычаги управления страной после ухода.
Не все гладко у Зеленского и с Верховной радой. Парламент никак не определится с датой инаугурации избранного президента. В штабе юмориста призвали депутатов назначить церемонию на 19 мая. В таком случае, полагают эксперты, у нового главы государства будет время распустить парламент, в котором много сторонников Порошенко.
Зеленский позвонил Путину pic.twitter.com/D55XtNTNVO— Во///дь™ (@subb_zzer0) 9 мая 2019 г.
Помимо внутренних проблем, обостряется ситуация на внешнем фронте. Владимир Зеленский, еще не став президентом, вступил в перепалку с главой российского государства Владимиром Путиным. Поводом стало предоставление гражданства России жителям Донецкой и Луганской республик.
После этого Путин ожидаемо поставил Зеленского в один ряд с Порошенко. Он не поздравил с Днем Победы ни того, ни другого, а вместо этого обратился к народу Украины.У российского лидера есть для этого все основания. Недавно Зеленский объявил, что продолжит внешнюю политику предшественника. А раз так, улучшения отношений Москвы и Киева можно не ожидать.
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