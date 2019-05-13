Зеленский грязно выругался и сделал признание об Украине
Во время президентской гонки Зеленский взял на вооружение риторику типичного современного патриота Незалежной. Заявления про "оккупацию" Донбасса и Крыма шли рука об руку с высказываниями о дальнейшем построении национального государства и вытеснении других языков, в том числе русского.
Шуму наделало недавнее заявление Зеленского, что он собирается продолжать внешнюю политику своего предшественника Петра Порошенко. Очевидно, что юморист пытается понравиться той части политической элиты и тем из избирателей, кто хочет продолжения конфликта с Россией и поддерживает строительство националистического, украинизированного государства.
Примечательно, что большую часть избирательной кампании Зеленский вел на мове. Хотя и было заметно, что украинский дается комику нелегко. Гораздо естественнее звучит его речь по-русски. Поговаривают, что в неформальной обстановке, в семье и кругу друзей, избранный президент изъясняется только на великом и могучем.
Получается, что новый глава государства не так искренен, как кажется. И маску украинства он надел на себя исключительно из соображений политической целесообразности. В противном случае его победа на выборах в современной антироссийской Украине была бы не столь убедительной, если бы вообще была.
О двуличности Зеленского говорит и его выступление на фестивале в Юрмале. Комик представил зрителям очередной номер: в роли Петра Порошенко он пытается убедить кредиторов дать Украине очередной займ.
Помимо прочего, проскальзывают сатирические замечания об экономической политике Порошенко. "Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. Она готова принять в любом количестве с любой стороны, если вам не жалко", – пошутил Зеленский. Зал взорвался смехом.
Номер вызвал жуткий скандал на Украине. Слова Зеленского посчитали обидными, комика обвинили в предательстве. Скандальное выступление состоялось всего лишь два с половиной года назад – в сентябре 2016 года. Однако в Незалежной о нем, кажется, вспомнят уже немногие.
Зеленский же показывает мастерскую актерскую игру. Когда надо он – жесткий критик властей и вроде как "нормальный украинец". А когда нет – патриот и националист.
Кто же Зеленский на самом деле? Думается, ответ мы узнаем еще не скоро.
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