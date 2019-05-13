Зеленскому поставили ультиматум после хамства Путину

Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому дали "настоятельную рекомендацию". В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности.



Не имевший политического опыта Зеленский смог победить на президентских выборах благодаря тому, что избегал высказываний по ряду острых вопросов. С таким заявлением в эфире Пятого канала выступил руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.



Молчание – золото, напомнил публицист известную народную мудрость. Однако к Зеленскому она не относится, полагает ученый, известный своими скандальными публикациями по истории Украины.

Вятрович высоко оценил предвыборную стратегию шоумена, но выразил уверенность, что после выборов она работать не будет: теперь Зеленскому придется делать конкретные шаги, а не только озвучивать намерения. Каждый поступок избранного президента может отдалять от него тех, кто надеялся на улучшение отношений с Россией, полагает историк.

Чтобы не стать "хромой уткой", Зеленскому нужно присягнуть на верность националистам, дал совет Вятрович, больше похожий на ультиматум. В противном случае радикалы по ряду чувствительных моментов, например, языковому вопросу, могут пойти против нового президента и серьезно осложнить ему жизнь, подчеркнул публицист.

Зеленский недавно объявил, что продолжит внешнеполитический курс Петра Порошенко. Не исключено, что таким образом шоумен попытался задобрить националистов.

На потеху радикалам избранный президент вступил в заочную пикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Актер резко отреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителей Донбасса и заявил, что хотеть этого могут лишь те, кто попал под влияние пропаганды.

Кроме того, Зеленский отказался считать народы двух стран братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину, – общая государственная граница, уверен шоумен.