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Политика

Зеленскому поставили ультиматум после хамства Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому дали "настоятельную рекомендацию". В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности. 
прочитано 2376 раз

Не имевший политического опыта Зеленский смог победить на президентских выборах благодаря тому, что избегал высказываний по ряду острых вопросов. С таким заявлением в эфире Пятого канала выступил руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Молчание – золото, напомнил публицист известную народную мудрость. Однако к Зеленскому она не относится, полагает ученый, известный своими скандальными публикациями по истории Украины.

Вятрович высоко оценил предвыборную стратегию шоумена, но выразил уверенность, что после выборов она работать не будет: теперь Зеленскому придется делать конкретные шаги, а не только озвучивать намерения. Каждый поступок избранного президента может отдалять от него тех, кто надеялся на улучшение отношений с Россией, полагает историк.

Чтобы не стать "хромой уткой", Зеленскому нужно присягнуть на верность националистам, дал совет Вятрович, больше похожий на ультиматум. В противном случае радикалы по ряду чувствительных моментов, например, языковому вопросу, могут пойти против нового президента и серьезно осложнить ему жизнь, подчеркнул публицист.

Зеленский недавно объявил, что продолжит внешнеполитический курс Петра Порошенко. Не исключено, что таким образом шоумен попытался задобрить националистов.

На потеху радикалам избранный президент вступил в заочную пикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Актер резко отреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителей Донбасса и заявил, что хотеть этого могут лишь те, кто попал под влияние пропаганды.

Кроме того, Зеленский отказался считать народы двух стран братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину, – общая государственная граница, уверен шоумен.

Автор: Иван Поляков13 мая 2019, 18:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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