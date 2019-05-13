Зеленскому поставили ультиматум после хамства Путину
Не имевший политического опыта Зеленский смог победить на
президентских выборах благодаря тому, что избегал высказываний по ряду острых
вопросов. С таким заявлением в эфире Пятого канала выступил
руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Молчание – золото, напомнил публицист известную народную мудрость. Однако к Зеленскому она не относится, полагает ученый, известный своими скандальными публикациями по истории Украины.
Вятрович высоко оценил предвыборную стратегию шоумена, но выразил уверенность, что после выборов она работать не будет: теперь Зеленскому придется делать конкретные шаги, а не только озвучивать намерения. Каждый поступок избранного президента может отдалять от него тех, кто надеялся на улучшение отношений с Россией, полагает историк.
Чтобы не стать "хромой уткой", Зеленскому нужно присягнуть на верность националистам, дал совет Вятрович, больше похожий на ультиматум. В противном случае радикалы по ряду чувствительных моментов, например, языковому вопросу, могут пойти против нового президента и серьезно осложнить ему жизнь, подчеркнул публицист.
Зеленский недавно объявил, что продолжит внешнеполитический курс Петра Порошенко. Не исключено, что таким образом шоумен попытался задобрить националистов.
На потеху радикалам избранный президент вступил в заочную пикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Актер резко отреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителей Донбасса и заявил, что хотеть этого могут лишь те, кто попал под влияние пропаганды.
Кроме того, Зеленский отказался считать народы двух стран братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину, – общая государственная граница, уверен шоумен.
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