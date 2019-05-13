Тимошенко встала на колени перед настойчивым Зеленским
Возглавляемая Тимошенко фракция "Батькивщины" в
Верховной раде поддержала требование Зеленского провести его инаугурацию 19
мая. Об этом заявил заместитель Тимошенко в партии Сергей Соболев.
Он выразил уверенность, что чем раньше Зеленский приступит к исполнению обязанностей, тем скорее улучшится ситуация в стране. Сам избранный президент неоднократно призывал Верховную раду не затягивать с официальной церемонией.
По закону депутаты назначают дату инаугурации, которая должна состояться в течение 30 дней после официального объявления итогов президентских выборов. 30 апреля Центризбирком Украины официально объявил Зеленского победителем. Получается, что крайний срок для церемонии – 30 мая.
Вопрос о дате инаугурации избранного президента Верховная рада рассмотрит во вторник, 14 мая. Если депутаты не смогут определиться большинством голосов, то решение единолично примет спикер парламента Андрей Парубий.
Эксперты отмечают, что если Зеленский вступит в должность 19 мая, то у него будет время на досрочный роспуск Верховной рады, где сильны позиции сторонников Петра Порошенко. Парубий выступает против роспуска Рады, поэтому если депутаты не договорятся, то, скорее всего, нынешний состав парламента Незалежной доработает свой срок до конца.
Очевидный вариант: Зеленский - президент, Тимошенко - премьер. Вот в такой комбинации пойдут во второй тур против Порошенко, чтобы суммировать голоса своего электората— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 1 апреля 2019 г.
Подобный сценарий для Зеленского и его окружения крайне нежелателен. Противники избранного президента попытаются законодательно ограничить его власть, превратив главу государства в чиновника с минимальными полномочиями.
Что касается Тимошенко, то ходят слухи о готовящемся альянсе между избранным президентом и "оранжевой принцессой". Поговаривают, что бывший премьер-министр намерена вернуться в кресло главы кабмина. В штабе Зеленского явно не против подобного альянса.
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