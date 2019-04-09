Сдавшийся Порошенко признал Путина президентом Украины
Порошенко показал свою слабость, развесив в украинских городах билборды с Путиным и подписью "21 апреля. Выбирай!". По сути, народ уже свой выбор сделал – он проголосовал за Владимира Зеленского, а популярность нынешнего президента упала с 55% в 2014 году до 16% в 2019-м.
Лихо заменив своего оппонента Зеленского на Путина президент сам не понял того, что отдал власть в руки российскому президенту. Пока, конечно, лишь образно, в переносном смысле.
Но у этой истории есть и второе дно: дело в том, что штаб Порошенко не спрашивал согласия Путина на размещение его изображения, а это – прямое нарушение российских законов. Причем, фотографии Путина, смотрящего в глазу Порошенко, размещены не только вдоль дорог, но и опубликованы в рекламных газетах тиражом 4 миллиона экземпляров.
Даже на самой Украине подтверждают, что для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо было получить его согласие, что сделано не было. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш прямо заявила об этом.
"А если он проиграет, как это будет выглядеть?" Сеть обсуждает новые плакаты Порошенко с Путиным вместо Зеленского pic.twitter.com/gKZ3WL9no6— Николай Немчинов (@Kolyn261) 9 апреля 2019 г.
Понятно, что беспомощный Порошенко осознал перед вторым туром выборов горькую правду – в одиночку ему не одолеть Владимира Зеленского. Сам он или его пропагандисты всеми силами пытаются поднять ему рейтинг – никто не знает. Но фото Путина явно используется не в пользу Петра Алексеевича, заявил российский политолог Евгений Минченко.
Причем, используется уже не первый раз. В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин". При этом украинский лидер и тогда, и сейчас требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.
Что касается ответственности за использование образа Владимира Путина, то в России Порошенко грозят серьезные иски с очень большими суммами. По Гражданскому кодексу нашей страны (статья 152.1) изображение любого гражданина охраняется. Обнародование и дальнейшее использование фотографии допускаются только с согласия этого гражданина. Его необходимо получить в письменной или в устной форме. Если гражданин считает, что его изображение было использовано без его согласия, то он имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. В этом случае суд может взыскать компенсацию за незаконное использование фото.
Напомним, что второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.
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