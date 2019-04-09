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Политика

Сдавшийся Порошенко признал Путина президентом Украины

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Разместив на предвыборных плакатах изображение российского президента рядом со своей фотографией Петр Порошенко фактически признал победу Владимира Путина на выборах. Теперь президенту Украины осталось только выполнить формальности по передачи рычагов власти лидеру России.
прочитано 882 раза

Порошенко показал свою слабость, развесив в украинских городах билборды с Путиным и подписью "21 апреля. Выбирай!". По сути, народ уже свой выбор сделал – он проголосовал за Владимира Зеленского, а популярность нынешнего президента упала с 55% в 2014 году до 16% в 2019-м.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Лихо заменив своего оппонента Зеленского на Путина президент сам не понял того, что отдал власть в руки российскому президенту. Пока, конечно, лишь образно, в переносном смысле.

Но у этой истории есть и второе дно: дело в том, что штаб Порошенко не спрашивал согласия Путина на размещение его изображения, а это – прямое нарушение российских законов. Причем, фотографии Путина, смотрящего в глазу Порошенко, размещены не только вдоль дорог, но и опубликованы в рекламных газетах тиражом 4 миллиона экземпляров.

Даже на самой Украине подтверждают, что для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо было получить его согласие, что сделано не было. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш прямо заявила об этом.


Понятно, что беспомощный Порошенко осознал перед вторым туром выборов горькую правду – в одиночку ему не одолеть Владимира Зеленского. Сам он или его пропагандисты всеми силами пытаются поднять ему рейтинг – никто не знает. Но фото Путина явно используется не в пользу Петра Алексеевича, заявил российский политолог Евгений Минченко.

Причем, используется уже не первый раз. В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин". При этом украинский лидер и тогда, и сейчас требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Что касается ответственности за использование образа Владимира Путина, то в России Порошенко грозят серьезные иски с очень большими суммами. По Гражданскому кодексу нашей страны (статья 152.1) изображение любого гражданина охраняется. Обнародование и дальнейшее использование фотографии допускаются только с согласия этого гражданина. Его необходимо получить  в письменной или в устной форме. Если гражданин считает, что его изображение было использовано без его согласия, то он имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. В этом случае суд может взыскать компенсацию за незаконное использование фото.

Напомним, что второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.

Автор: Александр Комаров9 апреля 2019, 22:00
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Педераст и пынеход не может быть президентом свободной страны!
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