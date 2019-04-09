Униженный Порошенко призвал Путина на помощь Украине
Пропагандисты действующего президента Украины всеми силами пытаются поднять его рейтинг. Они спешат убедить народ в том, что во втором туре выборов Петр Порошенко будет сражаться за победу не с Владимиром Зеленским, а с российским президентом Владимиром Путиным.
В Сети появились фотографии предвыборных плакатов в Харьковской области. На билборде изображены Порошенко и Путин, смотрящие друг другу в глаза. "21 апреля. Выбирай!" – гласит подпись.
Изображение российского лидера размещено совсем не в пользу Петра Порошенко, считает российский политолог Евгений Минченко. "Отличная реклама Путина на деньги Порошенко. Путин расположен на линии времени в будущем. У него доминирующая позиция. Игра с масштабом – ошибка пиарщиков украинского президента", – считает эксперт.
Порошенко уже не первый раз использует образ президента России в своей предвыборной программе. В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин". При этом украинский лидер постоянно требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.
"А если он проиграет, как это будет выглядеть?" Сеть обсуждает новые плакаты Порошенко с Путиным вместо Зеленского pic.twitter.com/gKZ3WL9no6— Николай Немчинов (@Kolyn261) 9 апреля 2019 г.
Вот и накануне, 8 апреля, Порошенко пытался убедить украинцев, что большая часть проблем страны – из-за России. Кремль пытается рассорить двух кандидатов в преддверии второго тура президентских выборов, уверял он.
Второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.
Ролик никого не оставил равнодушным
Фанаты оценили потрясающий наряд певицы
Телеведущая в отпуске времени даром не теряет
Телеведущий не скрывал удивления
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Если женщина повышает голос на мужчину
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Как думаете: убила старуха Диану?
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание