Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского

В Кремле не исключили переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае, если шоумен станет президентом Украины. Пресс-секретарь главы государства обозначил условия такой встречи.

Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Российский президент всегда открыт к диалогу для решения проблем, которые стоят на повестке дня. При этом переговоры не должны проходить в обрамлении провокаций и диверсий, заявил представитель Кремля.

"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта", – напомнил Песков позицию России, не раз озвученную на международных площадках.

"Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".

"Это вовсе не значит, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться", – резюмировал Дмитрий Песков.





Ранее артист Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России. Однако он тоже поставил условие: говорить с Путиным шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цель предполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский поборются за кресло главы государства во втором туре выборов. Голосование намечено на 21 апреля, за несколько дней до этого кандидаты намерены провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе.