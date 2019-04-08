Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского
Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Российский президент всегда открыт к диалогу для решения проблем, которые стоят на повестке дня. При этом переговоры не должны проходить в обрамлении провокаций и диверсий, заявил представитель Кремля.
"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта", – напомнил Песков позицию России, не раз озвученную на международных площадках.
"Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".
"Это вовсе не значит, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться", – резюмировал Дмитрий Песков.
Ранее артист Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России. Однако он тоже поставил условие: говорить с Путиным шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цель предполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.
Действующий президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский поборются за кресло главы государства во втором туре выборов. Голосование намечено на 21 апреля, за несколько дней до этого кандидаты намерены провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе.
Певица решила впредь держать язык за зубами
Иметь наследника всегда было мечтой артиста
Откровенное интервью актера
Балерина нашла способ защититься от проклятий
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему я такая дура?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Передумала выходить замуж
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Диета Елены Малышевой
Крик души
<цензура>
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Вредно ли щелкать семечки?