Володин: Дума может участвовать в формировании правительства

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Суббота 6 апреля
Лента новостей
12:32
"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
12:00
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
07:11
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
05:02
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
02:51
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
01:02
Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
22:53
"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
22:01
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
21:20
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
20:41
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
20:25
Из сейфа в отделе полиции украли девять миллионов
20:14
В Уфе сбежавшая из психбольницы пациентка пыталась улететь в Москву
19:58
Савичева разоткровенничалась о женском счастье
19:56
В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир
19:50
"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
19:38
Поезд на полном ходу снес скорую помощь (видео)
19:32
Под Краснодаром рухнул купол церкви
19:24
Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов
19:24
В Москве стало на один памятник архитектуры больше
19:12
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
18:34
Бузова вышла из себя из-за дерзкой кражи
18:24
Отдала все деньги: 50-летний юбилей Бледанс поразил скромностью
18:21
Обнародована сенсационная причина избиения любовницы Жукова
17:40
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре
17:37
"ЕР" требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
17:19
Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане
17:11
"Я не хочу себя прежнюю": уехавшая Лариса Гузеева прячет лицо
16:50
Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
16:42
Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
16:13
Раскрыты новые подробности жуткой катастрофы Boeing 737 MAX
15:41
За что любят Михаила Горбачева
15:40
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
15:31
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
15:28
Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
15:09
Известный французский арфист покоряет Москву
15:02
Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память
14:58
"Очень удачно": Филипп Киркоров всех обманул
14:55
Русская Кардашьян едва втиснула грудь в прозрачный топ (видео)
14:51
Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"
14:38
Поклонники припали к стройным ногам ведущей "Орла и Решки"
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 апреля 2019 года
14:35
Родные делят шикарную квартиру Данелии
14:21
Совет на выходные
14:21
Медведева проболталась о новой работе
14:08
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
13:59
Данелию похоронят по соседству с Табаковым
13:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый
13:29
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
13:27
Володин предложил изменить систему госзакупок
13:23
Многодетной Порошиной сделали заманчивое предложение
13:23
Харатьян оказался на грани смерти
13:23
В Подмосковье банда похищала и расчленяла собак
12:43
Прикованный к постели легендарный певец отменил мировой тур
12:39
"Как девочки из эскорт-услуг": Maruv пристыдили за фото без штанов
12:38
Вредная еда оказалась опаснее курения
12:24
Рудковской вынесли предупреждение из-за "козы" Собчак
12:24
Прилучного засняли с Подольской за интересным занятием
12:10
В Петербурге из-за волны минирования эвакуировали около 4 тысяч человек
12:05
"Змея в шоколаде": Собчак распекли за издевательство над Волочковой
12:03
Почему вдова хоронит Булдакова рядом с Началовой
11:54
Скрытная Лопырева впервые показала лицо избранника
11:49
"Солнечная" дочь Хакамады отметилась на балу Водяновой в неожиданном наряде
11:18
Главные события Москвы
11:13
Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком
11:13
Кравец удивила рассказом о странном запахе Пугачевой
11:11
Маликов слился с полуобнаженной Седоковой в танце на крыше
10:29
"Слюни текут": Брежнева поразила откровенной фотосессией с моделью
10:27
"Недоверие убивает, никакая любовь не спасет": певица Жасмин рассказала о расставании
09:54
Названо самое опасное блюдо русской кухни
09:48
Скрытная Меган Маркл обвела принца Гарри вокруг пальца
09:46
Брошенный мужчина "заказал" Елену Корикову
09:45
Британки сняли порно для детей и раздосадовали зрителей
09:12
Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей
09:07
Взорвавшаяся Волочкова обратилась к Собчак: Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор
08:34
"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше
08:27
Канделаки завалила соцсеть откровенными фото
07:02
Глаза налились кровью: теща пригрозила расправой мужу Рапунцель из шоу "Дом-2"
05:04
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
03:00
"Где муж и дети?": одинокая Рудковская вызвала беспокойство
01:00
Грубо пошутивший Шац поглумился над Киркоровым и Лозой
22:02
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии дочери Юлии Началовой
22:00
Зеленский втягивает униженную Тимошенко в свои игры с Порошенко
22:00
Скабеева обратилась к кандидатам в президенты Украины с деловым предложением
21:54
Решается вопрос о госпитализации: актер Сухоруков упал во время спектакля
21:22
Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга
21:07
Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех
20:34
Выборы президента Украины отменили из-за конца света
20:03
В Москве топ-менеджер избил полицейского
20:00
С чем идут люди в приемную "Единой России" в Севастополе
19:40
В небе над Петербургом засекли загадочный самолет из Швеции
19:32
Пятеро пострадали: школьный автобус попал в ДТП под Рязанью
19:25
В Башкирии мужчина забил до смерти собственную мать
18:59
Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки
18:48
Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира
18:46
МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии
18:36
Что думают школьники о воссоединении Крыма с Россией
18:06
Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
17:56
Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
17:51
Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ
17:19
Илья Авербух расскажет историю своего успеха
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
Главные события Москвы
Двойник Маркл показала роскошные формы
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Политика

Володин: Дума может участвовать в формировании правительства

Фото: Duma.gov.ru
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что Госдума может принимать участие в формировании правительства. Кроме того, законодатель призвал дополнительно детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом по поставленным депутатами вопросам. Об этом он заявил в интервью редакции официального сайта нижней палаты.   
прочитано 302 раза

По словам Володина, за последние 25 лет с опором на Конституцию Россия смогла достичь больших успехов. Тем не менее, времена меняются, что ставит новые задачи развития страны. 

ПО ТЕМЕ

Эксперт: россияне все больше доверяют Госдуме

Володин и Медведев провели рабочую встречу

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Госдумы напомнил об изменениях в главный закон страны в 2008 году, которые обязали правительство ежегодно отчитываться перед нижней палатой о результатах своей деятельности. Это улучшило работу кабмина и сделало парламентский контроль эффективнее, сказал Володин.  

"В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – сказал Володин.  

Затронул председатель нижней палаты и вопрос формирования правительства. Он напомнил, что сегодня Дума участвует в этом процессе лишь путем дачи согласия президенту на назначение председателя кабинета министров, напомнил спикер. "Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд – дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", – сказал Володин.  

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru

В то же время он подчеркнул, что формирование правительства осуществляется его главой. Президент же принимает решение о назначении министров исходя из кандидатур, которых выберет премьер. В таких условиях у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию и мнения относительно других кандидатур, сказал Володин.  

"При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентов отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций", – отметил спикер Госдумы.  

Председатель нижней палаты считает, что было бы правильно, чтобы Дума как минимум принимала участие в консультациях при назначении членов кабмина. 

"Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – добавил законодатель. 

Возможность представительной власти участвовать в формировании правительства соответствует принципу баланса властей, уверен Володин. По его мнению, это повысило бы уровень ответственности правительства и улучшило координацию между органами власти.  

Руководители фракций положительно оценили высказанные спикером предложения. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что правительство не может эффективно работать без законодательной власти.

"Давно надо было вносить изменения в Конституцию о контроле представительной власти за исполнительной", – сказал он.

Фракция "Единая Россия" готова обсуждать предложенные спикером поправки, заявил ее руководитель Сергей Неверов. "Предложение, которое озвучил в своем интервью Вячеслав Володин, на мой взгляд, основано на личном политическом опыте председателя Государственной думы", – сказал парламентарий.

Фото: Duma.gov.ru

На инициативу спикера Госдумы уже отреагировали в Кремле. "Это новое предложение", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта идея в Кремле. 

Глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский считает, что спикер конкретизировал свою идею о внесении изменений в Конституцию. О серьезной корректировке президентской республики речи не идет, подчеркнул эксперт.

"Скорее, спикер Думы делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", – написал аналитик на своей странице в Facebook. 

Бадовский отметил, что механизмов формирования "правительства парламентского большинства" не предлагается. О расширении ответственности кабмина перед Думой речи также не идет, подчеркнул аналитик. "Хотя говорится о детализации норм отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – написал эксперт.  

Вместе с тем политолог указал на несколько моментов, которые, на его взгляд, требуют дополнительного разъяснения. Во-первых, будут ли механизмы консультации Думы с главой государства похожи на консультации с фракциями парламентского большинства или Думой в целом. 

Во-вторых, задается вопросом Бадовский, будет ли нижняя палата предлагать альтернативные кандидатуры членов правительства по тем позициям, где нет компромисса. "Или же парламент будет вносить свои независимые предложения по составу правительства президенту", – размышляет эксперт.  

Кроме того, отметил Бадовский, не до конца понятно, будет ли распространяться предложенный Володиным механизм консультаций на текущие замены членов кабмина и назначения новых министров и вице-премьеров.  

Фото: Global Look Press

В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что изменения в конституцию в 2008 году действительно повысили ответственность правительства и власти в целом.

"Участие ГД в работе по формированию правительства было бы целесообразным", – уверен эксперт.  

Аналитик отметил, что при нынешнем созыве нижней палаты взаимодействие Думы и кабмина усилилось. Детализация норм отчета правительства перед депутатами Фетисов назвал мерой, которая напрашивалась уже давно. "И именно сейчас законодательное введение таких норм наиболее оптимально", – полагает аналитик.  

Вместе с тем политолог отметил, что спикер нижней палаты не настаивает на каком-то конкретном формате участия Думы в формировании кабмина. "А всего лишь озвучивает возможные варианты таких форматов, которые требуют дальнейшего обсуждения", – заключил эксперт. 

Поддержал предложение спикера Госдумы и глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. Нижняя палата должна участвовать в формировании правительства не только путем дачи согласия главе государства на назначение премьера, подчеркнул аналитик.  

"Депутаты обязаны нести солидарную с правительством ответственность за итоги его работы, а это невозможно без участия в консультациях по кандидатурам министров и возможности внесения альтернативных предложений", – сказал эксперт.  

Опыт исполнения майских указов 2012 года подтверждают необходимость дополнительного контроля за правительством, отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что нижняя палата частично осуществляет эти функции на парламентском часе.  

Предложенные Володиным инициативы будут полезными, считает эксперт. "Чтобы повысить уровень исполнительности кабмина, безусловно, эта мера должна его взбодрить",- подчеркнул аналитик.  

Напомним, в конце января Вячеслав Володин заявил об отсутствии в главном законе страны должного баланса ветвей власти. По его словам, нижняя палата могла бы играть ключевую роль по анализу эффективности Конституции, для чего необходимо расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения прав. 

Автор: Иван Поляков6 апреля 2019, 12:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

Савичева разоткровенничалась о женском счастье
"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Кравец удивила рассказом о странном запахе Пугачевой

Светская львица взялась за Примадонну
Шоу-бизнес

Родные делят шикарную квартиру Данелии

Режиссер был богат. И главную ценность составляет недвижимость
Шоу-бизнес

Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память

Травма головы спровоцировала приступы эпилепсии
Шоу-бизнес

Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей

Вдове Малашенко некуда приткнуться

Гороскоп

Совет на выходные
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru