Володин и Медведев провели рабочую встречу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой правительства Дмитрием Медведевым предстоящий отчет кабмина перед депутатами. Речь шла и о повышении качества принимаемых законов, а для этого необходимо более глубокое взаимодействие двух ветвей власти.

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