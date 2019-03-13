Володин и Медведев провели рабочую встречу
Главной темой встречи стал запланированный на 17 апреля в Госдуме отчет правительства о результатах его деятельности. Это традиционное мероприятие, каждый год глава кабмина и его подчиненные приходят на Охотный Ряд для серьезного и обстоятельного общения с депутатами.
На сегодняшней встрече Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. Благодаря этому документу, правительство сможет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при установлении доплат.
Премьер-министр также проинформировал спикера Думы о принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов. По мнению Вячеслава Володина, это повысит качество принимаемых законов.
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