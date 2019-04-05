Беспардонный Зеленский добил неудачницу Тимошенко

По всей видимости, комик Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку. Победитель первого тура президентских выборов на Украине – 2019 унизил занявшую третье место Юлию Тимошенко предложением побыть арбитром на его дебатах с Порошенко. Резкий ответ от бывшего премьера не заставил себя долго ждать.



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