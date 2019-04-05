Беспардонный Зеленский добил неудачницу Тимошенко
Предложение Зеленского Тимошенко не оценила. Бывший
премьер-министр намерена отказаться от "чести" быть секундантом между
двумя политиками – лидерами избирательной гонки.
В окружении бывшего премьер-министра упрекнули Зеленского в хамском поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник, близкий к Тимошенко.
О Тимошенко в качестве ведущей дебатов Зеленский заявил после того, как бросил вызов своему главному оппоненту – президенту Петру Порошенко. Комик позвал главу государства на дебаты на стадионе в Киеве, лидер Незалежной согласился.
В беспристрастности Тимошенко Зеленский не сомневается, потому как "оранжевая принцесса" не поддержала ни одного из участников второго тура выборов. Тимошенко заняла третье место и отказалась оспаривать итоги голосования.
Тем временем несёмся дальше. Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром в дебатах. pic.twitter.com/wvHTXLqHpA— Дядя Саша (@ddya_sasha) 4 апреля 2019 г.
Идея сделать "оранжевую принцессу" секундантом крайне не понравилась Петру Порошенко. Дебаты – не шоу, подчеркнул президент. Предложение Зеленского он назвал проявлением неуважения к Тимошенко и напомнил, что за нее проголосовали более 2,5 миллиона человек.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. За два дня до голосования Владимир Зеленский и Петр Порошенко проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, вмещающем около 100 тысяч человек. Вход обещают сделать бесплатным.
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