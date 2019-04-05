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Политика

Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На США произвел впечатление результат Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины. С высокой степенью вероятности американцы уже взяли в оборот дерзкого юмориста. Эксперты уверены, что его избирательная кампания контролируется советниками и политтехнологами из Соединенных Штатов, и деваться актеру некуда.

Продолжение: Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
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По словам украинского политолога Михаила Погребинского, после того как в январе Владимир Зеленский подтвердил свои президентские амбиции, его рейтинг только рос. "В этот момент, думаю, американцы не просто с ним работали, а я даже вполне допускаю, что они предлагали услуги соответствующих профессионалов", – сказал эксперт в эфире YouTube-канала TopInform.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Аналитик не исключил, что кто-то из американских специалистов уже работает в штабе Зеленского. Погребинский предположил, что над избирательной кампанией комика работают серьезные политтехнологи.

Об участии Вашингтона в предвыборной кампании Владимира Зеленского говорил и бывший спикер Службы безопасности Украины Станислав Речинский. Офицер предположил, что актер является ставленником США, которого американцы готовят на замену Петру Порошенко.

Речинский не согласен с теми, кто утверждает, будто президент Зеленский – проект Москвы. Он напомнил, что Соединенные Штаты относятся к политическим амбициям комика спокойно, хотя должны бы переживать, поскольку вложили немалые средства в нынешний политический режим в Незалежной.

Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины – 2019. Фото: www.globallookpress.com

Бывший глава СБУ отметил, что Вашингтон не поздравил Порошенко с выходом во второй тур. "Зато в американской прессе появляются сравнения Зеленского с Трампом", – подчеркнул он. Все это позволяет предположить, что выдвижение актера не так случайно, как кажется, резюмировал Речинский.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. За два дня до голосования Владимир Зеленский и Петр Порошенко проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. 

Автор: Иван Поляков5 апреля 2019, 14:08

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