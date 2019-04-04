Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
Исторические дебаты вышедших во второй тур выборов на Украине артиста и президента не начнутся пока Владимир Зеленский не сдаст анализы в медицинском кабинете на стадионе "Олимпийский". С таким заявлением выступил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
Результаты анализов должна будет публично огласить сертифицированная независимая лаборатория. Избиратели должны знать правду о кандидате Зеленском, считают в штабе Порошенко.
Напомним, что актер предложил президенту провести публичные дебаты на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился и выставил ряд условий, в частности, Зеленский должен будет оплатить половину расходов за аренду стадиона (около 2 000 долларов). Мало того, шоумену нужно будет объяснить происхождение этих средств.
До первого тура выборов никто из кандидатов в президенты в дебатах не участвовал. В назначенный день только лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла на телевидение, но увидев, что никто из ее политических оппонентов не пришел, сказала: "Пришла на дебаты, хотя дебаты некого".
Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21 апреля.
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Детали раскрыла супруга телеведущего
Фаворитка юмориста потрясла народ
Футболистам не удастся избежать заключения
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Подруга критикует мои отношения
Крик души
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Вредно ли щелкать семечки?
Передумала выходить замуж
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Пропал кот