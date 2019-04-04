Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
Запад применит ядерное оружие против России в случае военной агрессии с ее стороны, заявил экс-главком сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак. Такого рода заявления не позволял себе никто из действующих политиков со времен Карибского кризиса.
Польский генерал также посетовал, что Североатлантический альянс в последнее время ослаб, о чем, по его словам, свидетельствуют присоединение Крыма к России и гражданская война на Украине. Скшипчак почему-то уверен, что война с Россией начнется именно на территории Польши, поэтому военный и делает угрожающие заявления.
В России уже оценили заявление польского генерала. Экс-начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин напомнил европейскому коллеге, что наша военная доктрина не предусматривает наступательных операций. "Для России нет никакого смысла завоевывать Европу", – сказал генерал и добавил, что если начнется ядерная война, это не будет локальным конфликтом: пострадает весь мир.
Угрозы из Польши оценили и в Госдуме. Первый замглавы комитета по обороне Андрей Красов в интервью RT сказал, что Россия не агрессор, а миротворец. "Мы не ведем агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно Альянс осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы", – сказал парламентарий.
Он не удивился, что такое заявление прозвучало в Варшаве. "Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередь США", – указал Красов.
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