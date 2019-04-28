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Политика

Зеленский посмел дерзко ответить Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина. Украинский лидер остался не в восторге. 
прочитано 339 раз

Победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина об упрощении порядка получения украинцами гражданства РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам Зеленского, вряд ли жителей Украины может заинтересовать такое предложение российских властей. Комик посоветовал Кремлю "не тратить зря время", пытаясь "соблазнить" украинцев тем, что последним не нужно. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев готов предоставить убежище всем, кто готов "бороться за свободу". Какую именно, он не уточнил. 

Владимир Путин несколькими днями ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.

Персонаж Владимира Зеленского расстреливает Верховную раду. Кадр youtube.com

Добавим, что победу Зеленского на выборах президента Украины многие в России восприняли с большим энтузиазмом. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса выразили надежду, что вскоре Россия и Украина возобновят дружбу. Однако наблюдатели сомневаются в возможности такие перемен. К примеру, Владимир Познер уверен, что Владимир Зеленский абсолютно ничего не сможет поменять в российско-украинских отношениях.

28 апреля 2019, 15:27

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