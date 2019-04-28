Зеленский посмел дерзко ответить Путину
Победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина об упрощении порядка получения украинцами гражданства РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Зеленского, вряд ли жителей Украины может заинтересовать такое предложение российских властей. Комик посоветовал Кремлю "не тратить зря время", пытаясь "соблазнить" украинцев тем, что последним не нужно. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев готов предоставить убежище всем, кто готов "бороться за свободу". Какую именно, он не уточнил.
Владимир Путин несколькими днями ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.
Персонаж Владимира Зеленского расстреливает Верховную раду. Кадр youtube.com
Добавим, что победу Зеленского на выборах президента Украины многие в России восприняли с большим энтузиазмом. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса выразили надежду, что вскоре Россия и Украина возобновят дружбу. Однако наблюдатели сомневаются в возможности такие перемен. К примеру, Владимир Познер уверен, что Владимир Зеленский абсолютно ничего не сможет поменять в российско-украинских отношениях.
Музыкант призвал перепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети"
Певица подала знак на Страстной неделе
Сосо Павлиашвили рассказал телеведущей об изменах
Артистка обратилась к поклонникам
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Хочет сумку за 200 тысяч
Где найти достойную женщину?
дочь строит глазки моему мужу
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Почему осуждают?
Мигранты..это зло?
бедный муж
Вопрос админу
Ищу девушку
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Юбка или джинсы?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Когда замуж?
Как часто ранние браки распадаются?
Нет секса в отношениях
гиперактивные дети,что это?
Почему все хотят изучать английский?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Хочу Ребенка
Какая диета при колите кишечника?
Беременна от бывшего
Голливудская диета