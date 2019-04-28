Зеленский посмел дерзко ответить Путину

Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина. Украинский лидер остался не в восторге.

Победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина об упрощении порядка получения украинцами гражданства РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Зеленского, вряд ли жителей Украины может заинтересовать такое предложение российских властей. Комик посоветовал Кремлю "не тратить зря время", пытаясь "соблазнить" украинцев тем, что последним не нужно. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев готов предоставить убежище всем, кто готов "бороться за свободу". Какую именно, он не уточнил.

Владимир Путин несколькими днями ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.

Персонаж Владимира Зеленского расстреливает Верховную раду. Кадр youtube.com



Добавим, что победу Зеленского на выборах президента Украины многие в России восприняли с большим энтузиазмом. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса выразили надежду, что вскоре Россия и Украина возобновят дружбу. Однако наблюдатели сомневаются в возможности такие перемен. К примеру, Владимир Познер уверен, что Владимир Зеленский абсолютно ничего не сможет поменять в российско-украинских отношениях.