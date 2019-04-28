Выскочку Зеленского поставили на место
Владимир Зеленский мало что сможет изменить на Украине, став президентом. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Познер.
По его мнению, не стоит верить и надеется, что Москва и Киев при новом украинском лидере станут друзьями. Познер отмечает, что это просто сейчас невозможно, поэтому ему непонятно, почему звезды российской эстрады так воодушевились, сразу решив, что им можно будет при Зеленском беспрепятственно выступать с гастролями в соседней стране.
Познер призвал поумерить энтузиазм и не верить каким-то громким заявлением Зеленского, а также не надеяться на улучшение отношений между Москвой и Киевом.
"Я не стал бы ожидать какого-либо расцвета дружбы между Украиной и Россией в результате победы Зеленского", – цитирует телеведущего портал "Познер Online".
Более того, по мнению Познера, Зеленский не сможет самостоятельно руководить страной. Все его решения будут приниматься под огромным давлением Верховной Рады, считает журналист.
Ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Путин озвучил первую тему, которую он намерен поднять на предполагаемых переговорах с Владимиром Зеленским (возможность которых он не исключает). Президент РФ заявил, что в первую очередь будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе. Способ для этого российский гарант видит один: соблюдение минских соглашений
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