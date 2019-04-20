Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Крымские товары в Минске покупать не хотят. Зато Лукашенко хочет получать дешевые российские кредиты, нефть и и беспрепятственно поставлять на наш белорусскую продукцию. А недопуск крымских товаров в республику в Минске объясняют "сложной геополитической обстановкой".
О хитрости Лукашенко поведал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В преддверии Ялтинского международного экономического форума он признался, что существуют проблемы с выходом продукции с полуострова на внешние рынки.
В частности, "настороженно" к ее реализации относятся в Белоруссии. "Отказываются от закупки таких товаров", – подчеркнул чиновник. Стоит отметить, что воссоединение Крыма с Россией Лукашенко так и не признал и считает полуостров украинской территорией.
Вопросов к белорусскому лидеру у Москвы последнее время все больше. Продукцию из Крыма Лукашенко ввозить не хочет, но в то же время Минск не брезгует перегоном санкционных товаров из Евросоюза в Россию под видом белорусских.
Поставки "санкционки" не только нарушают ограничительный режим, введенный Москвой в 2014 году в отношении зарубежной продукции, но и наносят ущерб российскому производителю. Наполняя наш рынок якобы белорусскими товарами, Лукашенко теснит российского производителя, который из-за "воспаления хитрости" Батьки терпит серьезные убытки.
В Кремле терпеть наглость "ближайшего союзника" не стали и предприняли ряд шагов по борьбе с белорусской контрабандой. Ранее сообщалось, что российские пограничники провели рейд у границы двух стран, на месте стоянки белорусских фур. Кроме того, Москва запретила ввоз молочной продукции из соседней страны.
Перед Лукашенко стоит реальная перспектива потери российского рынка. Ослабление позиций белорусской продукции нанесет сокрушительный удар по местным производителям и поставит и без того дышащую на ладан экономику соседней страны на край пропасти.
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