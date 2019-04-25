Володин: Указ о гражданстве для жителей Донбасса соответствует международному праву

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По словам председателя нижней палаты, такое решение отвечает международному праву.



Члены Совета законодателей зааплодировали, узнав новость об указе главы государства, отметил спикер. Володин подчеркнул, что решение Путина носит гуманитарный характер.

"Оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях. Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение", – сказал законодатель.



Он подчеркнул, что указ главы российского государства принят в полном соответствии с международным правом. Володин напомнил, что украинское руководство по-прежнему уклоняется от выполнения обязательств по отношению к собственным гражданам, отказывается соблюдать Минские соглашения.

Говоря о реакции штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, спикер Госдумы отметил, что было бы правильно, если бы новый лидер Незалежной сам высказался о ситуации. Важно как можно скорее остановить кровопролитие в Донбассе, подчеркнул председатель нижней палаты.

Накануне Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.

Срок принятия решения по предоставлению российского гражданства жителям Донбасса не должен превышать трех месяцев. Указ принят для защиты "прав и свобода человека и гражданина".