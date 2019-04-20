Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
Как замечали многочисленные эксперты, в сфере развлечений и шоу-бизнеса Украина продвинулась даже дальше, чем Россия. И прошедшие на стадионе "Олимпийский" в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины перед вторым туром голосования показали, что под этими заявлениями есть основа.
Шоу, действительно, получилось заметным. Его трансляцию вели не только украинские, но и многие российские СМИ. Впрочем, как произошедшее соотносится с политикой, а не с индустрией развлечений, уже другой вопрос.
Особенно сильно внимание зрителей приковал к себе момент, когда Петр Порошенко и Владимир Зеленский рухнули на колени. При этом они не могли не попасть в глупую ситуацию.
Так, действующий президент Украины выразил свое почтение флагу страны, одновременно повернувшись задом к зрителям на трибунах и камерам. Зеленский же показался народу лицом, но дал своим соперникам повод говорить о недостаточной почтительности к государственным символам.
Вскоре в Сети появился кадр, "объясняющий", перед кем на самом деле упали на колени и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, Некие сетевые умельцы с помощью фотомонтажа показали, будто за обоими кандидатами в президенты Украины в этот момент наблюдал российский лидер Владимир Путин.
Часть аудитории даже поверила, что этот кадр – правда. Однако официальный комментарий пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова показал, что у Владимира Путина были более важные дела, чем наблюдать за публичной перепалкой Порошенко и Зеленского.
"Он занимался координацией действий с участием МЧС по ликвидации пожаров", – цитирует Life.ru официального представителя Кремля. Наблюдать за предвыборной агонией в соседней стране президенту России было недосуг.
Напомним, второй тур выборов в президенты Украины состоится 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между действующим главой государства Петром Порошенко, который на протяжении срока своих полномочий ставил рекорды в антирейтинге одобрения, и актером комедийного жанра Владимиром Зеленским, которого обвиняют в связях с влиятельным бизнесменом и политиком Игорем Коломойским.
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