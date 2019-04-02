Сделано заявление об аресте Зеленского
Влиятельное американское издание Foreign Policy оценило перспективы Владимира Зеленского на посту президента Украины и пришло к нерадостным выводам. Журналисты сравнили воплощенный им образ сельского учителя Голобородько из сериала "Слуга народа" с самим артистом. "Украинцам следует опасаться этого человека", – такое предупреждение делает журнал.
В вину Зеленскому автор статьи ставит то, что в сериале не показана "плохая Россия, которая все время пытается подавить независимость Украины". Кроме того, альтер-эго Зеленского, так же как и он сам не интересуется государственной деятельностью, пока не решается стать президентом. В кресле руководителя страны киногерой артиста ведет войну с бюрократией, скользкими советниками и коррупционерами всех мастей.
Если воспринимать сериал "Слуга народа" как некий сценарий реформ, то покровителям Зеленского пора бить тревогу. В лучшем случае они могут рассчитывать на неудачи своего протеже, а в худшем возможен распад страны и арест лидера.
Кстати, в конце сериала Украина раскалывается на 30-ть мини-государств. На крайнем западе появляется Королевство Галиция, на востоке — СССР (Союз Свободных Самостоятельных Республик). В центре страны даже появилось еврейское государство со столицей в Умани, которая является родиной хасидизма.
Пока же все свидетельствует о том, что Владимир Зеленский вот-вот станет президентом Украины. В первом туре выборов он набрал 30% голосов избирателей, а его главный соперник Петр Порошенко лишь 16%. Второй тур назначен на 21 апреля.
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