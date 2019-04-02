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Политика

Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Каждый год 2 апреля в России и Белоруссии отмечается День единения народов двух стран. Традиционно в Москве и Минске пройдут праздничные мероприятия. В экспертном сообществе, между тем, царят пессимистические настроения: поговаривают, что в белорусском руководстве отношение к празднику крайне презрительное. 
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Формулировка праздника скорее разъединяет, чем объединяет, полагает Telegram-канал "Бульба престолов". "Подчеркивает необратимую сепарацию и различные сущности", – поясняют авторы.

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По этой же причине, отмечает канал, Лукашенко предпочитает употреблять слово "россияне", тем самым проводя красную черту между живущими в Белоруссии и в России. Как пишет "Бульба престолов", на фоне антироссийской пропаганды в братской республике местная интеллигенция, чиновники и СМИ подходят к празднику с усмешкой. "Мол, нужно один день поддержать фасад перед русскими, чтобы те дали кредит", – сокрушаются авторы.

На фоне распада СССР, в 1996 году, когда Александр Лукашенко подписал договор о создании Союзного государства с Борисом Ельциным, такая формулировка выглядела неплохим компромиссом, утверждает "Бульба престолов". "Но в 2019-м ее неактуальность сложно не заметить", - резюмируют авторы.

И действительно, 2 апреля пришла новость, что Россия предоставит режиму Лукашенко очередной кредит размером 600 миллионов долларов. Средства пойдут на погашение прежних обязательств.

У экспертного сообщества накопилось немало вопросов к внутренней и внешней политике Лукашенко. В Белоруссии постепенно сужается сфера употребления русского языка, поднимают голову националистические организации.

Кроме того, Минск активно расширяет контакты с западными странами. Так, недавно был снят запрет на количество американских дипломатов в Белоруссии. В Кремле резонно опасаются, что Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией намерен развернуть геополитический вектор братской республики на Запад. 

Автор: Иван Поляков2 апреля 2019, 17:22
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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