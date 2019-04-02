Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
Формулировка праздника скорее разъединяет, чем объединяет,
полагает Telegram-канал "Бульба престолов". "Подчеркивает
необратимую сепарацию и различные сущности", – поясняют авторы.
По этой же причине, отмечает канал, Лукашенко предпочитает употреблять слово "россияне", тем самым проводя красную черту между живущими в Белоруссии и в России. Как пишет "Бульба престолов", на фоне антироссийской пропаганды в братской республике местная интеллигенция, чиновники и СМИ подходят к празднику с усмешкой. "Мол, нужно один день поддержать фасад перед русскими, чтобы те дали кредит", – сокрушаются авторы.
На фоне распада СССР, в 1996 году, когда Александр Лукашенко подписал договор о создании Союзного государства с Борисом Ельциным, такая формулировка выглядела неплохим компромиссом, утверждает "Бульба престолов". "Но в 2019-м ее неактуальность сложно не заметить", - резюмируют авторы.
И действительно, 2 апреля пришла новость, что Россия предоставит режиму Лукашенко очередной кредит размером 600 миллионов долларов. Средства пойдут на погашение прежних обязательств.
Стадии дружбы Лукашенко и Путина:— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 2 апреля 2019 г.
1. Лукашенко желает очередной кредит
2. Путин кредит не дает, хочет взамен геополитических побед
3. Лукашенко поглядывает на Запад
4. Путин дает кредит
5. Лукашено обнимает и целует Путина
6. Лукашенко желает очередной кредит... pic.twitter.com/tifBX43F0i
У экспертного сообщества накопилось немало вопросов к внутренней и внешней политике Лукашенко. В Белоруссии постепенно сужается сфера употребления русского языка, поднимают голову националистические организации.
Кроме того, Минск активно расширяет контакты с западными странами. Так, недавно был снят запрет на количество американских дипломатов в Белоруссии. В Кремле резонно опасаются, что Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией намерен развернуть геополитический вектор братской республики на Запад.
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