Униженный Порошенко решил отомстить выскочке Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве.



После первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко пытается привлечь на свою сторону другие политические силы. По мнению депутата Верховной рады Сергея Лещенко, украинский лидер намерен предложить пост премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку.



На своей странице в Facebook парламентарий признался, что ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического банкрота", – пояснил депутат.

Лещенко отметил, что Порошенко во втором туре выборов президента Украины – 2019 хочет забрать голоса тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Депутат напомнил, что часть избирателей отдали голоса за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, хотя если бы в бюллетенях был Вакарчук, то украинцы с удовольствием бы проголосовали за музыканта.

В таких условиях парламентарий не исключил, что Порошенко будет просить Вакарчука поддержать его в обмен на пост премьер-министра. Лещенко предостерег музыканта от такого шага. "Уж лучше пусть он предложит этот пост Виктору Медведчуку (лидеру движения "Украинский выбор", считающегося пророссийским". – Прим. ред.) – хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – заключил Лещенко.

Ставя галочку возле фамилии Зеленский, ̶и̶з̶б̶и̶р̶а̶т̶е̶л̶и̶ телезрители канала 1+1 голосовали за Голобородько, не осознавая по своей наивности, что голосуют за Коломойского. — Тётя Роза (@Anakoyher) 2 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что у Вакарчука в свое время также были намерения участвовать в президентских выборах, однако позже он отказался от этой затеи. Незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал более 30% голосов, а Петр Порошенко – в два раза меньше, около 16%. 21 апреля в стране пройдет второй тур, где и определится, кто станет следующим главой Незалежной.