Униженный Порошенко решил отомстить выскочке Зеленскому
После первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко
пытается привлечь на свою сторону другие политические силы. По мнению депутата
Верховной рады Сергея Лещенко, украинский лидер намерен предложить пост
премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку.
На своей странице в Facebook парламентарий признался, что ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического банкрота", – пояснил депутат.
Лещенко отметил, что Порошенко во втором туре выборов президента Украины – 2019 хочет забрать голоса тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Депутат напомнил, что часть избирателей отдали голоса за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, хотя если бы в бюллетенях был Вакарчук, то украинцы с удовольствием бы проголосовали за музыканта.
В таких условиях парламентарий не исключил, что Порошенко будет просить Вакарчука поддержать его в обмен на пост премьер-министра. Лещенко предостерег музыканта от такого шага. "Уж лучше пусть он предложит этот пост Виктору Медведчуку (лидеру движения "Украинский выбор", считающегося пророссийским". – Прим. ред.) – хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – заключил Лещенко.
Ставя галочку возле фамилии Зеленский, ̶и̶з̶б̶и̶р̶а̶т̶е̶л̶и̶ телезрители канала 1+1 голосовали за Голобородько, не осознавая по своей наивности, что голосуют за Коломойского.— Тётя Роза (@Anakoyher) 2 апреля 2019 г.
Стоит отметить, что у Вакарчука в свое время также были намерения участвовать в президентских выборах, однако позже он отказался от этой затеи. Незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал более 30% голосов, а Петр Порошенко – в два раза меньше, около 16%. 21 апреля в стране пройдет второй тур, где и определится, кто станет следующим главой Незалежной.
Экс-супруг сомневается в отцовстве
Звезда накрыла скромный стол
Девушка больше не выглядит на свой возраст
Женщине разбили губу
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Мама моего парня ко мне предвзята
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Отец встречается с моими ровесницами
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Где найти богатого мужчину?
Мимические морщины
Безответная любовь
Кручу её на миньет
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)