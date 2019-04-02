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Политика

Униженный Порошенко решил отомстить выскочке Зеленскому

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко, набравший в два раза меньше голосов в первом туре выборов, чем комик Владимир Зеленский, готовится мстить. Лидер Незалежной намерен пойти на отчаянный шаг, который может похоронить мечты юмориста о президентстве. 
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После первого тура выборов президента Украины Петр Порошенко пытается привлечь на свою сторону другие политические силы. По мнению депутата Верховной рады Сергея Лещенко, украинский лидер намерен предложить пост премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

На своей странице в Facebook парламентарий признался, что ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического банкрота", – пояснил депутат.

Лещенко отметил, что Порошенко во втором туре выборов президента Украины – 2019 хочет забрать голоса тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Депутат напомнил, что часть избирателей отдали голоса за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, хотя если бы в бюллетенях был Вакарчук, то украинцы с удовольствием бы проголосовали за музыканта.

В таких условиях парламентарий не исключил, что Порошенко будет просить Вакарчука поддержать его в обмен на пост премьер-министра. Лещенко предостерег музыканта от такого шага. "Уж лучше пусть он предложит этот пост Виктору Медведчуку (лидеру движения "Украинский выбор", считающегося пророссийским". – Прим. ред.) – хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – заключил Лещенко.

Стоит отметить, что у Вакарчука в свое время также были намерения участвовать в президентских выборах, однако позже он отказался от этой затеи. Незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал более 30% голосов, а Петр Порошенко – в два раза меньше, около 16%. 21 апреля в стране пройдет второй тур, где и определится, кто станет следующим главой Незалежной.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2019, 10:15
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