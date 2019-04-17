Эксперты высоко оценили сотрудничество Думы и правительства

Взаимодействие нижней палаты парламента и кабинета министров вышло на новый уровень, отмечают политологи по итогам сегодняшнего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами. Члены правительства и законодатели выстроили эффективную работу, которая позволяет оперативно и качественно решать актуальные задачи, сказали опрошенные "Дни.ру" эксперты.



Так, политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на хорошую подготовку премьер-министра к отчету. "Это было видно как по темам, которые он поднимал, в том числе о нацпроектах, демографии, развитии медицины, инфраструктуры, так и по уверенным ответам на вопросы депутатов", - отметил аналитик.



Показательно, что в ходе обсуждения тех или иных проблем сразу вырабатывались предложения, подчеркнул эксперт. По сути, отметил он, в отчет добавились элементы рабочего совещания премьер-министра и депутатов.

"Это позитивный опыт. Видно, что есть эффективный диалог между кабмином и Госдумой, что правительство сразу берет на карандаш те вопросы, которые озвучивают депутаты. И не просто дает ответ на них, но и слышит предложения и приступает к решению проблем", – констатировал политолог в беседе с корреспонтом "Дни.ру".

По его мнению, это говорится о высоком уровне сотрудничества правительства и нижней палаты парламента. Фетисов напомнил, что в ходе отчета Медведев неоднократно говорил о примерах совместной работы с депутатами, благодарил парламентариев за поддержку.

"Видно, что Медведев дорожит взаимодействием, ему комфортно работать с нынешним составом Госдумы", – подчеркнул эксперт.

Сейчас правительство и Госдума – два равноправных партнера, которые уважают друг друга и заинтересованы в решении государственных задач, заключил Фетисов.

В свою очередь, глава фонда ИСЭПИ, политический аналитик Дмитрий Бадовский отметил поддержку Дмитрием Медведевым предложения Вячеслава Володина о создании совместной рабочей группы Госдумы и правительства по проработке и подготовке предложений и законодательных инициатив, прозвучавших в ходе отчета. "Такая практика заслуживает того, чтобы стать традиционной", – подчеркнул эксперт.

По его словам, рабочий механизм доработки проектов, согласованных законодательной и исполнительной властью – это хороший пример повышения эффективности соответствующей нормы Конституции. "Ежегодный отчет правительства о результатах его деятельности проводится "в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой", – написал Бадовский на своей странице в Facebook.

Долгое время было не совсем ясно, как создать действующий механизм ответственности кабмина по вопросам, поставленным законодателями. Похоже, Медведев с Володиным нашли решение, констатировал Бадовский.

Важно, что по итогам отчета создана совместная рабочая группа, которая займется оперативным анализом и реализацией предложений, прозвучавших в ходе дискуссии, отметил политолог Антон Хащенко. "В долгий ящик эти вопросы никто откладывать не будет", – сказал эксперт.

Глава правительства в среду, 17 апреля, выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за прошлый год. Медведев затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.

По итогам будет создана рабочая группа, которая займется решением озвученных в ходе отчета вопросов. С соответствующей инициативной выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев поддержал инициативу законодателя и назвал ее "абсолютно необходимой".