Эксперты высоко оценили сотрудничество Думы и правительства
Так, политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на хорошую
подготовку премьер-министра к отчету. "Это было видно как по темам,
которые он поднимал, в том числе о нацпроектах, демографии, развитии медицины,
инфраструктуры, так и по уверенным ответам на вопросы депутатов", -
отметил аналитик.
Показательно, что в ходе обсуждения тех или иных проблем сразу вырабатывались предложения, подчеркнул эксперт. По сути, отметил он, в отчет добавились элементы рабочего совещания премьер-министра и депутатов.
"Это позитивный опыт. Видно, что есть эффективный диалог между кабмином и Госдумой, что правительство сразу берет на карандаш те вопросы, которые озвучивают депутаты. И не просто дает ответ на них, но и слышит предложения и приступает к решению проблем", – констатировал политолог в беседе с корреспонтом "Дни.ру".
По его мнению, это говорится о высоком уровне сотрудничества правительства и нижней палаты парламента. Фетисов напомнил, что в ходе отчета Медведев неоднократно говорил о примерах совместной работы с депутатами, благодарил парламентариев за поддержку.
"Видно, что Медведев дорожит взаимодействием, ему комфортно работать с нынешним составом Госдумы", – подчеркнул эксперт.
Сейчас правительство и Госдума – два равноправных партнера, которые уважают друг друга и заинтересованы в решении государственных задач, заключил Фетисов.
В свою очередь, глава фонда ИСЭПИ, политический аналитик Дмитрий Бадовский отметил поддержку Дмитрием Медведевым предложения Вячеслава Володина о создании совместной рабочей группы Госдумы и правительства по проработке и подготовке предложений и законодательных инициатив, прозвучавших в ходе отчета. "Такая практика заслуживает того, чтобы стать традиционной", – подчеркнул эксперт.
По его словам, рабочий механизм доработки проектов, согласованных законодательной и исполнительной властью – это хороший пример повышения эффективности соответствующей нормы Конституции. "Ежегодный отчет правительства о результатах его деятельности проводится "в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой", – написал Бадовский на своей странице в Facebook.
Долгое время было не совсем ясно, как создать действующий механизм ответственности кабмина по вопросам, поставленным законодателями. Похоже, Медведев с Володиным нашли решение, констатировал Бадовский.
Важно, что по итогам отчета создана совместная рабочая группа, которая займется оперативным анализом и реализацией предложений, прозвучавших в ходе дискуссии, отметил политолог Антон Хащенко. "В долгий ящик эти вопросы никто откладывать не будет", – сказал эксперт.
Глава правительства в среду, 17 апреля, выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за прошлый год. Медведев затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.
По итогам будет создана рабочая группа, которая займется решением озвученных в ходе отчета вопросов. С соответствующей инициативной выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев поддержал инициативу законодателя и назвал ее "абсолютно необходимой".
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