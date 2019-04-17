Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами
Во время отчета правительства разговор
зашел о поправках к законопроекту о совершенствовании процесса государственных
закупок. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин напомнил, что накануне документ
был принят во втором чтении.
По словам председателя нижней палаты, законодатели нашли понимание с правительством по более чем 70 вопросам, однако о пяти поправках компромисса пока достичь не удалось.
Медведев предложил свои варианты этих изменений. В частности, глава правительства выступил с инициативой установить цену, по которой допускается проведение электронного аукциона, до 300 миллионов рублей по общему порядку, а по строительство – до двух миллиардов рублей.
Также глава кабмина предложил изменить правила закупки лекарств – повысить до 300 тысяч рублей максимальную цену контракта без проведения конкурентных процедур. Кроме того, Медведев высказался о распространении изменений существенных условий контрактов на объекты культурного наследия, требующих реконструкции.
Спикер Госдумы поддержал инициативы премьер-министра. "Думаю, что мы с вами нашли компромисс, которого добивались". – сказал Вячеслав Володин.
Дмитрий Медведев, обращаясь к вице-премьерам и министрам, призвал их чаще приходить в Госдуму на встречи с парламентариями и обсуждать наиболее актуальную повестку. Володин, в свою очередь, поблагодарил главу правительства за найденный компромисс. "Потому что с министерствами у нас не получилось", – посетовал председатель нижней палаты.
По словам председателя Думы, если бы удалось раньше наладить диалог с профильными министерствами, то не было бы необходимости привлекать к решению вопроса премьер-министра.
"Можно было бы вас и не обременять этими вопросами, тем более мы с вами встречаемся реже, чем с коллегами, – раз в год", – отметил Володин.
Напомним, глава правительства в среду, 17 апреля, выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за прошлый год. Медведев затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.
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