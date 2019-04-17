Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме порекомендовал членам кабинета министров уделять общению с законодателями больше времени. Об этом зашла речь в процессе обсуждения совершенствования законодательства о госзакупках.



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