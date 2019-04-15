Неожиданное назначение сына Лукашенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 15 апреля
Лента новостей
18:06
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
17:47
Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
17:17
В доме на севере Москвы горел балкон
17:16
"ЕР" выявила проблемы с нацпроектами в Чувашии и Марий Эл
16:46
Раскрыт вред частого мытья
16:42
Житель Петербурга погиб при взрыве гранаты
16:10
Угроза с тыла
16:04
Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России
15:33
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
15:25
"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне
15:22
В Башкирии женщину наказали за комментарий в "Вконтакте"
14:48
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года
14:31
"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной
13:51
Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
13:46
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
13:44
Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду
13:41
Оскандалившуюся Малышеву прижали к стенке
13:27
Мужу Ксении Бородиной сделали операцию
13:16
Британские моряки-наркоманы сорвали секретную миссию (видео)
12:53
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
12:52
"Месяц не расчесывалась": Ковальчук разнесли за неряшливый образ
12:40
Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой
12:31
"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
12:31
Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве
12:29
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
12:20
"Было страшно!": Меньшиков разоткровенничался о контакте с Пугачевой
12:19
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу
11:54
"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа
11:53
"Молится на Америку": снимок Топурии с флагом привел народ в ярость
11:50
Пьяная женщина сожгла дом с детьми после ссоры с мужем
11:50
Любвеобильная Водонаева быстро нашла замену мужу
11:31
Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой
11:22
Боярский ужаснул постаревшим видом
11:22
Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери
10:58
Туктамышева покорила скупую на похвалу Тарасову
10:56
Путин поздравил Пугачеву с 70-летием
10:42
Солистку SEREBRO срочно госпитализировали
10:25
Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки
10:15
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
10:12
Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой
09:57
"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
09:57
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)
09:42
Пугачева отправила Началову на кладбище
09:42
"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов
09:39
Медведева рассказала о своей ночной жизни
09:23
Жасмин открыла рот от поступка Навки
09:04
Скончалась муза Ингмара Бергмана
08:57
Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
08:51
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
08:37
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
08:07
Рудковская ради сына пошла на унижение
06:05
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
02:03
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
00:02
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
22:01
Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы
20:00
Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
18:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года
17:21
Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
16:42
Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши
15:43
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
15:00
Бузову погнали из ведущих "Дома-2"
14:22
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
13:38
Достояние республики: украинцы пытались незаконно продать стратегический запас
13:02
Собчак затравили за издевательства над африканцами
12:26
Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе
12:25
Гороскоп на неделю
11:51
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
11:44
Поезд отрезал голову жителю Кемеровской области
11:27
В Петербурге избили депутата Милонова
10:39
От отца Децла спрятали внука
10:29
В Воронеже умерла известная художница
08:10
Грудь Бузовой заинтриговала специалиста
06:15
Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно
04:02
Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
02:10
Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
00:03
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
22:09
Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
20:16
"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
17:32
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
16:09
"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
15:23
Беременная жена знаменитого актера снялась голой
15:05
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года
14:21
Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
13:56
Маркл научилась хитро манипулировать королевой
12:44
"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
12:33
Асмус умилила снимком подросшей дочери
12:07
Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки
11:54
"Снимает стресс": Бородину уличили в пристрастии к алкоголю
11:10
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
10:10
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
09:00
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
08:00
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
05:25
Скрывающая вести о ребенке Меган Маркл довела до бешенства
03:00
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
01:28
Вдова Марьянова убивает себя
23:00
Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
22:00
Обнародован убойный компромат на Зеленского
21:54
У протащившего полицейского на капоте водителя нашли мотив
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
Политика

Неожиданное назначение сына Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко назначил своего старшего сына первым вице-президентом Национального олимпийского комитета. Исполнять обязанности в НОК Виктор Лукашенко будет временно – он сохранил за собой пост помощника президента Белоруссии.
прочитано 522 раза

Александр Лукашенко провел заседание Национального олимпийского комитета в Минске. Возглавляющий НОК президент Белоруссии озвучил неожиданное решение: вице-президентом комитета станет его старший сын Виктор.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина

Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Виктор Лукашенко – помощник президента Белоруссии по национальной безопасности. А в НОК он будет работать временно -как отметили на совещании, "на общественных началах".

"Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича. Он будет совмещать данную деятельность со своей работой на посту помощника президента", – передает агентство БелТА.

Окончательно вопрос о кандидатуре первого вице-президента НОК будет решен на Олимпийском собрании. Оно состоится после того, как завершатся все крупные международные спортивные мероприятия 2019 года. Сохранит ли этот пост за собой старший сын Александра Лукашенко – пока неизвестно.

 

 

Александр Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии очень важно на высоком уровне провести запланированные в этом году международные соревнования. Виктор Лукашенко, в первую очередь, займется подготовкой к крупным спортивным форумам. В Белоруссии летом пройдут II Европейские игры, а в сентябре, на стадионе "Динамо" – легкоатлетический матч Европа-США. Взаимодействовать Лукашенко будет с министром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.

Автор: Андрей Евлампиев15 апреля 2019, 18:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
Обнародован убойный компромат на Зеленского

Шоу-бизнес

Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже
Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Пугачева отправила Началову на кладбище

О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Происшествия

Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы

Кровавые подробности разборок московской богемы
Шоу-бизнес

Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой

Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Шоу-бизнес

"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне

Шоумен откровенно о проблемах наследника

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

Спорт

Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"

Регионы

Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru