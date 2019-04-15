Неожиданное назначение сына Лукашенко
Александр Лукашенко провел заседание Национального олимпийского комитета в Минске. Возглавляющий НОК президент Белоруссии озвучил неожиданное решение: вице-президентом комитета станет его старший сын Виктор.
Виктор Лукашенко – помощник президента Белоруссии по национальной безопасности. А в НОК он будет работать временно -как отметили на совещании, "на общественных началах".
"Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича. Он будет совмещать данную деятельность со своей работой на посту помощника президента", – передает агентство БелТА.
Окончательно вопрос о кандидатуре первого вице-президента НОК будет решен на Олимпийском собрании. Оно состоится после того, как завершатся все крупные международные спортивные мероприятия 2019 года. Сохранит ли этот пост за собой старший сын Александра Лукашенко – пока неизвестно.
Александр Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии очень важно на высоком уровне провести запланированные в этом году международные соревнования. Виктор Лукашенко, в первую очередь, займется подготовкой к крупным спортивным форумам. В Белоруссии летом пройдут II Европейские игры, а в сентябре, на стадионе "Динамо" – легкоатлетический матч Европа-США. Взаимодействовать Лукашенко будет с министром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.
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