Путин поставил на колени грубияна Лукашенко

Белорусскую экономику за последние несколько лет президентства Александра Лукашенко серьезно лихорадит. Несмотря на свою гордость и строптивость, Батька вынужден обращаться к России за помощью. По всей видимости, в Минске признали полную нежизнеспособность "незалежной" белорусской экономики.



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