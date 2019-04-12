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Экономика

Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусские эксперты объявили о начале экономической войны с Россией. Президент республики Александр Лукашенко позволил себе дерзкие выпады в адрес Москвы и потребовал перекрыть нефтепровод "Дружба". На чьей стороне будет победа?  
прочитано 1209 раз

Трубопровод "Дружба" был построен в 1960-е годы. Именно по нему российская нефть перекачивается в Европу. В четверг, 11 апреля, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко сообщил о необходимости ремонта нескольких участков трубы и, соответственно, ее закрытия.  

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Объявление было сделано спустя несколько часов после очередного зажигательного перформанса президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он снова выразил недовольство отношениями с Россией. "Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – не сдержался Батька.  

Истеричные заявления Лукашенко вызваны борьбой России против контрабандных фруктов и овощей, которые Белоруссия гонит в обход продуктового эмбарго из Европы. В Минске до того обнаглели, что греют руки на отсутствии таможни между двумя странами.   

"Только на днях на границе остановили 100 машин с яблоками и грушами вообще без документов. Чистая беспримесная контрабанда. Прямой удар по финансовым интересам семьи Лукашенко", – пишет Telegram-канал "Компромат Беларусь".  

В краткосрочной перспективе закрытие нефтепровода – сильный ход, который может принести России серьезные убытки, отмечают эксперты. В случае прекращения транзита российским нефтяникам придется переправлять черное золото в Европу при помощи кораблей.  

И все-таки Лукашенко блефует, уверен Telegram-канал "Бульба престолов", специализирующийся на белорусской тематике. "Прекращение транзита для России неприятно и может уменьшить доходы бюджета на 1-2 %, вот только для Белоруссии нефтяная война, скорее всего, будет означать финансовый и экономический коллапс", – отмечают эксперты канала.  

В ответ на откровенно враждебное поведение Лукашенко Москва может пересмотреть отношения с его режимом, отмечают эксперты. Кажется, дружбе двух стран на наших глазах приходит конец.

Автор: Федор Лопырев12 апреля 2019, 07:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

галина
Ответить
Восток дело тонкое Петруха. (т.е. политика)
Россиянин
Ответить
Гость
Обезумевшие дни.ру объявили войну Лукашенко
Это не обезумевшие дни.ру объявили войну Лукашенко, а Вы сами себе!!! У Вас постоянно что-то, где-то зудит.
Россиянин
Ответить
Это не обезумевшие дни.ру объявили войну Лукашенко, а Вы сами себе!!! У Вас постоянно что-то, где-то зудит.
Гость
Ответить
Этот господинчик видимо наряду с другими никак не может смириться с тем, что Россия уже не та, что двадцать лет назад. Да, нашей стране нужны надёжные союзники и друзья, но ежели это такие друзья, про которые говорят, что имея их, и врагов не надо... Ну что ж, хохлы уже на своей шкуре испытали последствия предательства России. На очереди белорусы?
Гость
Ответить
Обезумевшие дни.ру объявили войну Лукашенко
1

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