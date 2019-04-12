Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину

Белорусские эксперты объявили о начале экономической войны с Россией. Президент республики Александр Лукашенко позволил себе дерзкие выпады в адрес Москвы и потребовал перекрыть нефтепровод "Дружба". На чьей стороне будет победа?



Трубопровод "Дружба" был построен в 1960-е годы. Именно по нему российская нефть перекачивается в Европу. В четверг, 11 апреля, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко сообщил о необходимости ремонта нескольких участков трубы и, соответственно, ее закрытия.



Объявление было сделано спустя несколько часов после очередного зажигательного перформанса президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он снова выразил недовольство отношениями с Россией. "Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – не сдержался Батька.

Истеричные заявления Лукашенко вызваны борьбой России против контрабандных фруктов и овощей, которые Белоруссия гонит в обход продуктового эмбарго из Европы. В Минске до того обнаглели, что греют руки на отсутствии таможни между двумя странами.

"Только на днях на границе остановили 100 машин с яблоками и грушами вообще без документов. Чистая беспримесная контрабанда. Прямой удар по финансовым интересам семьи Лукашенко", – пишет Telegram-канал "Компромат Беларусь".

В краткосрочной перспективе закрытие нефтепровода – сильный ход, который может принести России серьезные убытки, отмечают эксперты. В случае прекращения транзита российским нефтяникам придется переправлять черное золото в Европу при помощи кораблей.

Что-то лысый колхозник совсем берега попутал. Забыл, чья рука его кормит? Кто помогает содержать его 10-миллионную вотчину? Хватит с ним шутить, понимает по-хорошему - будем по-плохому. Паразит - он и в Африке паразит. pic.twitter.com/dyaJd5BbHa — Константин Симонов (@ich_Mitra) 11 апреля 2019 г.

И все-таки Лукашенко блефует, уверен Telegram-канал "Бульба престолов", специализирующийся на белорусской тематике. "Прекращение транзита для России неприятно и может уменьшить доходы бюджета на 1-2 %, вот только для Белоруссии нефтяная война, скорее всего, будет означать финансовый и экономический коллапс", – отмечают эксперты канала.

В ответ на откровенно враждебное поведение Лукашенко Москва может пересмотреть отношения с его режимом, отмечают эксперты. Кажется, дружбе двух стран на наших глазах приходит конец.