Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
На днях Лукашенко посетил Парк высоких технологий и встретился с представителями IT-индустрии. Батька не удержался и включил уже порядком заезженную пластинку – о возможной потере Белоруссией независимости.
По его словам, у страны – "опасное" расположение, из-за чего она сталкивается со множеством геополитических вызовов. Лукашенко напомнил, что с природными ископаемыми Белоруссии не повезло.
А раз так, заявил Батька, то нужно развивать высокие технологии. Стране необходимо двигаться в "определенном" направлении, чтобы сохранить независимость, добавил Лукашенко.
По всей видимости, под направлением белорусский лидер имел в виду курс на сотрудничество с Западом. Последнее время официальный Минск сделал несколько важных шагов по сближению с США и ЕС и в то же время позволил себе серию выпадов в адрес Москвы.
Так, на прошлой неделе Лукашенко разразился истерикой и обвинил Москву в "выкручивании рук" Минску. Якобы Россия оказывает давление на белорусских производителей, хотя Батька прекрасно знает, что под видом белорусской продукции в нашу страну зачастую поставляется "санкционка" из ЕС.
В качестве мести Лукашенко поручил начать ремонт трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу. Такой шаг нанес бы серьезный ущерб отечественным нефтяникам.
Лукашенко усыновил айтишников. pic.twitter.com/Y2v0danyqR— TUT.BY (@tutby) 12 апреля 2019 г.
Демарш Минска может стать удобным поводом для Кремля пересмотреть отношения с режимом Лукашенко. Россия предоставляет белорусским производителям рынок сбыта, дает Минску дешевые кредиты и миллионы тонн нефти ежегодно, а в качестве "благодарности" получает очередные упреки и обвинения.
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