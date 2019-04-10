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Политика

Зеленскому нашли замену после скандала с наркотиками

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Шумиха с запрещенными веществами после анализов крови Владимира Зеленского может сыграть с актером злую шутку. Юмористу, пока лидирующему в избирательной гонке, уже подыскали замену. 
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Важное заявление сделал руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Он пояснил, что будет, если Зеленский не придет на дебаты с президентом Петро Порошенко.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Дело в том, что глава Незалежной заявил, что согласен провести словесный поединок с оппонентом 14 апреля, за неделю до второго тура выборов президента Украины – 2019. Зеленский, в свою очередь, намерен провести дебаты 19-го числа. Компромисса кандидаты пока не достигли.

При этом средства на подготовку к мероприятию выделены, отменить дебаты в случае неявки кандидатов уже невозможно, заявил Аласания. В назначенное время будет готова студия, модератор, отметил он.

По словам Аласании, у них в телерадиокомпании есть заготовка на случай, если Зеленский не согласится на предложение Порошенко и не придет на дебаты 14-го числа. "На экране... у нас будет наготове что-то нейтрального характера. Ну, например, маленький зверек заворачивает своими ручками что-нибудь", – заявил. Впрочем, зверьком заменят и Порошенко, если он не явится на дискуссии к Зеленскому.

Ранее украинский лидер намекнул на употребление своим оппонентом запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью.

В таком случае безопасность страны будет под угрозой, заявил Порошенко. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", – сказал он.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Президент подчеркнул, что готов сдать анализ крови во Всемирном антидопинговом агентстве. Его представители прибудут на Украину в начале следующей недели. В штабе Зеленского на инициативу Порошенко отреагировали нервозно.

Там заявили, что их кандидат повторные анализы на наркотики и алкоголь сдавать не будет. Руководитель штаба Зеленского Иван Баканов посоветовал обратиться в правоохранительные органы тем, кто сомневается в результатах предыдущих тестов.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2019, 10:42

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