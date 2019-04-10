Зеленскому нашли замену после скандала с наркотиками
Важное заявление сделал руководитель Национальной
общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Он пояснил, что будет,
если Зеленский не придет на дебаты с президентом Петро Порошенко.
Дело в том, что глава Незалежной заявил, что согласен провести словесный поединок с оппонентом 14 апреля, за неделю до второго тура выборов президента Украины – 2019. Зеленский, в свою очередь, намерен провести дебаты 19-го числа. Компромисса кандидаты пока не достигли.
При этом средства на подготовку к мероприятию выделены, отменить дебаты в случае неявки кандидатов уже невозможно, заявил Аласания. В назначенное время будет готова студия, модератор, отметил он.
По словам Аласании, у них в телерадиокомпании есть заготовка на случай, если Зеленский не согласится на предложение Порошенко и не придет на дебаты 14-го числа. "На экране... у нас будет наготове что-то нейтрального характера. Ну, например, маленький зверек заворачивает своими ручками что-нибудь", – заявил. Впрочем, зверьком заменят и Порошенко, если он не явится на дискуссии к Зеленскому.
Ранее украинский лидер намекнул на употребление своим оппонентом запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью.
В таком случае безопасность страны будет под угрозой, заявил Порошенко. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", – сказал он.
Президент подчеркнул, что готов сдать анализ крови во Всемирном антидопинговом агентстве. Его представители прибудут на Украину в начале следующей недели. В штабе Зеленского на инициативу Порошенко отреагировали нервозно.
Там заявили, что их кандидат повторные анализы на наркотики и алкоголь сдавать не будет. Руководитель штаба Зеленского Иван Баканов посоветовал обратиться в правоохранительные органы тем, кто сомневается в результатах предыдущих тестов.
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