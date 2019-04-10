Зеленский нанес мощный удар обнаглевшему Лукашенко
С президентами Незалежной Лукашенко всегда ладил. С Леонидом
Кучмой и двумя Викторами – Ющенко и Януковичем, Батьке удавалось выстраивать
тесные контакты, пишет издание "Украина.ру".
Победа Зеленского может разрушить устоявшиеся двусторонние связи, полагают журналисты. Как минимум – Лукашенко и известный комик будут нелепо смотреться вместе. Рост Зеленского – метр семьдесят, на его фоне Батька с ростом 190 сантиметров выглядит настоящим гигантом, отмечает автор Максим Максимов.
Впрочем, рост – не самая главная беда. Гораздо сложнее Лукашенко будет выстроить отношения с людьми, которые стоят за Зеленским. Их интересы могут задеть уже устоявшиеся белорусско-украинские деловые схемы, которые выстраивались с середины 1990-х годов.
Главное беспокойство Батьки вызывает олигарх Игорь Коломойский. По мнению многих экспертов, именно он стоит за президентскими амбициями Зеленского. "Коломойский относится к Лукашенко негативно, а в свете событий последних пяти лет – откровенно враждебно", – отмечает издание.
Ранее Батька фактически вмешался в предвыборную кампанию на Украине и призвал украинцев голосовать за Петра Порошенко. С Зеленским, по словам Лукашенко, он знаком только в кино. Зато с Порошенко у белорусского лидера, судя по всему, сложилась чуть ли не братская любовь.
Второй, решающий тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21 апреля. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
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