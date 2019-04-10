Зеленский нанес мощный удар обнаглевшему Лукашенко

Триумф актера Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019 стал крайне неприятным сюрпризом для белорусского лидера Александр Лукашенко. Окончательная победа юмориста может изменить привычные отношения Киева и Минска.



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