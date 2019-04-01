Хамоватый Порошенко поплатился за наезд на Путина
Решение Киева не допускать на выборы наблюдателей из России противоречит нормам ОБСЕ, заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи этой международной организации Илкка Канерва. Он напомнил, что среди европейских политических принципов, которые обязаны соблюдать все страны – приглашение наблюдать за национальными выборами.
Канерва также сказал, что выборы на Украине прошли свободно и соответствовали европейским стандартам. В свою очередь представитель ФРГ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что всем кандидатам в президенты Украины необходимо признать результаты первого тура голосования.
Эти довольно странные и противоречивые заявления европейских наблюдателей не соответствуют действительности. Практически все кандидаты на прошедших выборах заявляли о многочисленных нарушениях на избирательных участках. МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по факту фальсификаций, вбросов и других нарушений.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой не удалось выйти во второй тур, уже заявила о своем несогласии с результатами выборов. Оранжевая принцесса намерена оспаривать их всеми способами.
31 марта на Украине прошли президентские выборы. Подсчет голосов еще не закончен, но уже ясно, что во второй тур выходят актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. За шоумена отдали свои голоса чуть более 30% избирателей, главу государства поддержали 16% украинцев. Второй тур назначен на 21 апреля.
Она перечислила малоизвестные факты о муже
Юморист признался в своем бессилии
Экс-супруг сомневается в отцовстве
52-летнюю артистку сняла дочь Ульяна
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Отец встречается с моими ровесницами
Кожевникова не замужем
Не хозяйственная жена
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Перезвоните пожалуйста
Кручу её на миньет
Весы - первые предатели! И мерзавцы!