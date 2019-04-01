В России сделано неожиданное заявление после выборов на Украине
Эксперт назвал нынешний украинский режим полуфашистским, а прошедший 31 марта первый тур выборов нелегитимным. Кто бы ни пришел к власти в Незалежной – признавать его нельзя, считает Коротченко.
"Выборы на Украине нелегитимны, сопровождаются массовыми фальсификациями, режим полуфашистский, кто бы там ни пришел к власти, ничего не изменится. Я думаю, что наша позиция должна быть такой", – сказал Коротченко.
Он предложил начать выдачу российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР, а также интегрировать народнохозяйственные комплексы непризнанных республик в российскую экономику.
Эксперт прокомментировал и вчерашнее заявление Владимира Зеленского о намерении требовать территории и компенсации при встрече с президентом России. "Пусть Зеленский требует у своей жены. А в России ему – досвидос", – жестко отреагировал Коротченко.
А с чего это украинский ЦИК с инициалов вдруг перешел на имена? Нет больше необходимости прятать Юрия Тимошенко? pic.twitter.com/Zjbh0X4LeV— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 апреля 2019 г.
31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным на 15:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,40% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,03%. У оставшейся за бортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,24% голосов. Избирком обработал 80% бюллетеней. Второй тур назначен на 21 апреля.
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