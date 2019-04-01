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В России сделано неожиданное заявление после выборов на Украине

Фото: www.globallookpress.com
России не следует признавать выборы на Украине, а в непризнанных республиках Донбасса стоит начать выдачу российских паспортов. С таким заявлением выступил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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Эксперт назвал нынешний украинский режим полуфашистским, а прошедший 31 марта первый тур выборов нелегитимным. Кто бы ни пришел к власти в Незалежной – признавать его нельзя, считает Коротченко.

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"Выборы на Украине нелегитимны, сопровождаются массовыми фальсификациями, режим полуфашистский, кто бы там ни пришел к власти, ничего не изменится. Я думаю, что наша позиция должна быть такой", – сказал Коротченко.

Он предложил начать выдачу российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР, а также интегрировать народнохозяйственные комплексы непризнанных республик в российскую экономику.

Эксперт прокомментировал и вчерашнее заявление Владимира Зеленского о намерении требовать территории и компенсации при встрече с президентом России. "Пусть Зеленский требует у своей жены. А в России ему – досвидос", – жестко отреагировал Коротченко.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным на 15:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,40% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,03%. У оставшейся за бортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,24% голосов. Избирком обработал 80% бюллетеней. Второй тур назначен на 21 апреля.

Автор: Александр Комаров1 апреля 2019, 15:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

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