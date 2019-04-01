Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
Эксперты пока остерегаются делать прогнозы по поводу второго
тура. По мнению журналиста и политического деятеля Максима Шевченко, плюс
Зеленского в том, что он призывает к миру в Донбассе и не исключает переговоров
с Донецком и Луганском.
"Порошенко концентрирует в себе силы войны. Все националистическое и необандеровское пойдет за него", – сказал политик в интервью "Комсомольской правде".
Несмотря на победу Зеленского в первом туре, говорить о его перспективах как президента пока рано. Не исключено, что актер и вовсе не доживет до повторного голосования.
"Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится. Такой вариант возможен", – отметил Шевченко. Он напомнил, что на Украине полно оружия и много горячих голов, желающих его использовать.
Многие клеймят Зеленского близостью к олигарху Игорю Коломойскому – злейшему противнику Порошенко. Шевченко признает: да, за спиной актера стоит Коломойский, но шоумен – не его марионетка. Отношения между ними - партнерские, то есть взаимовыгодные, уверен журналист.
В случае проигрыша Зеленского и победы Порошенко Украину ждет новый виток войны, полагает политик. Шевченко напомнил об обещании Порошенко вернуть Донецк, что возможно только военными методами.
По мнению эксперта, Зеленский в этом плане – полная противоположность Порошенко. Донецкая и Луганская республика готовы на переговоры с человеком, который хочет решать вопросы мирным путем.
Первый тур президентских выборов на Украине прошел в минувшее воскресенье. Владимир Зеленский получил более 30% голосов, тогда как Петр Порошенко – около 16%. Центризбирком Украины уже назначил второй тур голосования, он состоится 21 апреля.
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