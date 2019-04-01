Порошенко сравнил Зеленского с Галкиным
Действующий президент поблагодарил всех граждан Украины, которые проголосовали на выборах. По его словам, жители страны продемонстрировали, что по-настоящему "болеют за будущее государства".
Бизнесмен также отметил, что во время проведения голосования не было зафиксировано ни одного нарушения. "Я очень благодарен тем, кто сегодня не остался дома, кто сегодня, вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, сделал вклад в свободное волеизъявление украинских граждан", – написал он.
Предприниматель добавил, что им и дальше предстоит поддерживать диалог с Россией. Он подчеркнул, что страну будет представлять Владимир Путин, а не юмористы Максим Галкин и Евгений Петросян. "Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", – сообщил Петр Порошенко.
Это заявление прокомментировала политик Ксения Собчак в Telegram. По ее мнению, после провала украинский лидер обратился к единственному аргументу против оппонента. "Порошенко, выйдя во второй тур, сразу перешел к своему единственному и главному аргументу: "Кто будет страну представлять, Максим Галкин?", – написала она. Журналистка надеется, что Владимир Зеленский одержит победу на выборах лидера страны.
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