Дерзкий Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Петр Порошенко обвинил Кремль в блокировании Будапештского
меморандума. Согласно документу, Украина отказывается от ядерного оружия, а взамен США,
Россия и Великобритания гарантируют ей территориальную целостность.
Лидер Незалежной заявил о необходимости создания современных и эффективных систем защиты. Прежде всего, отметил Порошенко, речь идет о мощных ракетных комплексах.
В создании ракет оборонная промышленность страны за последние годы достигла больших успехов, заверил он. А в качестве примера напомнил о системе залпового огня "Ольха" и разрабатываемых крылатых ракетах "Нептун". Новые ракеты станут главной угрозой для Москвы, громогласно объявил политик.
В вооруженный конфликт с Россией Порошенко надеется втянуть двух членов НАТО – Польшу и Литву. По мнению экспертов, все началось с создания украинско-польско-литовской "бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского".
По мере приближения выборов президента Украина – 2019 Порошенко ужесточает риторику в адрес России. По данным соцопросов, он не проходит во второй тур голосования и надеется набрать дополнительные очки за счет антироссийской риторики.
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