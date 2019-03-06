У Соловьева разнесли нытика и русофоба Гордона

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону досталось за его лицемерную позицию по отношению к националистам. Участники программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в пух и прах разнесли двуличного русофоба.

Гордону напомнили, что именно он в 2004 году помог стать президентом Виктору Ющенко, при котором началась реабилитация бандеровцев на высшем уровне. Так что сейчас пусть не жалуется на то, что националисты грозятся его убить, посоветовали Гордону гости студии.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что украинский журналист предпочитает не выступать в защиту своих коллег, которых убивают и сажают в тюрьмы. "Гордон вдруг увидел, что это к нему обращаются. Почему-то до этого он не обращал внимания на то, что эти угрозы звучат, воплощаются в жизнь: кого-то в мусорные баки засовывают, кого-то арестовывают. Ну и нормально, демократия", – сказал эксперт.

Постоянный гость Владимира Соловьева – политолог Сергей Михеев – обратился к российским либералам, которые так много говорят о европейской Украине, ставя ее в противовес тоталитарной России. В свою очередь бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров напомнил, что именно Гордон сделал все, чтобы к власти на Украине пришли последователи Степана Бандеры.

Накануне, 5 марта перепуганный Дмитрий Гордон взволнованным голосом сообщил на своем канале на YouTube, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион и замглавы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелали ему смерти. Причиной послужило высказывание Гордона, в котором он назвал идеологию украинского националиста Степана Бандеры предтечей многих национальных проблем.

"Эта тварь сказала, что не любит Бандеру. Иди, мразь, в ад" – так отреагировала на это госпожа Фарион. А Игорь Степура опубликовал у себя в Facebook фото Гордона и написал: "Надо, чтобы оно сдохло вслед за Бузиной", имея в виду застреленного в 2015 году журналиста Олеся Бузину. За несколько дней до убийства репортеру угрожали националисты, а скандальный сайт "Миротворец" выложил в общий доступ его личные данные.