У Соловьева разнесли нытика и русофоба Гордона

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 6 марта
Лента новостей
16:51
Апина рассказала об эротических фантазиях с Путиным
16:45
После появления дырки в "Союзе" МКС увешают камерами
16:30
Как продукты вызывают депрессию
16:01
Беременную дочь ведущей Максимовской поймали с героином
15:59
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
15:44
В Башкирии грабители пытали жертву раскаленным утюгом
15:44
Госдума вводит ответственность за фейковые новости
15:09
Травматолог рассказал, как правильно падать на льду
15:07
Расспросы Канделаки о секс-игрушках в эфире вызвали оторопь
15:05
Земля будет гореть: на Украине готовятся к войне с Россией
14:45
Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа
14:44
Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак
14:31
Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным
14:16
В Испании скончалась самая грустная в мире слониха
14:04
Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала
13:58
Водонаева разболтала о финансовом рабстве Крида у Тимати
13:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
13:49
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
13:47
Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве
13:44
В "ЕР" осудили владимирскую чиновницу за слова о школьном питании
13:29
Жена доводила Башарова своей ревностью
13:24
Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)
13:20
Собчак сорвалась на мат после жесткого избиения
13:10
Известная актриса подарила всем свою любовь
13:03
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика
12:55
Метов шокировал откровениями об алкашах Осине и Кельми
12:45
Не может завязать: Буланова рассказала о самом сокровенном
12:39
Мать и брата Юрия Дудя жестоко избили в Москве
12:38
Скрытный Смольянинов удивил роликом с трехмесячным сыном
12:21
Солист The Prodigy перед смертью умолял жену вернуться
12:18
Назван лучший город для путешествия на 8 Марта
11:52
"Ты в этих очках такой Знайка": Пугачева преобразила Галкина
11:51
Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
11:45
Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
11:44
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
11:40
Более 150 россиян выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в ОАЭ
11:20
"Без глаз": ужасные детали гибели группы Дятлова
11:14
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
11:13
Не плачь: Татьяне Булановой – 50
11:02
"Жить мне скоро будет негде": мать Тимати сделала неожиданное заявление
10:38
Секрет раскрыт: какого секса хочет женщина
10:31
Ковальчук поставила крест на стройной фигуре
10:20
Разбитый инсультом Борис Моисеев покидает Россию
10:20
"Фальшивка полная": лицемерную Бузову разнесли за брошенных детей
09:46
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
09:41
Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
09:25
Врачи спасают сраженную Божену Рынскую
08:48
Киркоров жестоко обманул зрителей
08:32
"Занимайся собой сама": Алибасов дерзко ответил Милявской
07:53
Собчак и Богомолова благословили на союз
05:32
"Родит в любой момент": врачи обеспокоены состоянием Маркл
03:26
В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона
01:20
Реальные истории: ругает ребенка на людях
23:15
68-летняя вдова Кобзона в центре Москвы выставила свои сокровища
21:51
Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства
21:47
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
21:19
Покончившая с нытьем Дакота жестко высказалась
21:14
Мужчину случайно вылечили от ВИЧ
20:52
Рассекречена фотосессия дочери Кудрявцевой
20:39
Тарасов и Костенко бросили дочку и отправились отдыхать
20:32
Крупный астероид пролетел рядом с Землей
20:28
Под Нижним Новгородом слесарь покалечился на рабочем месте
20:16
Ижевчанин случайно убил обидчика в драке
19:56
"Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон" (видео)
19:43
В Казани при ДТП пострадали пожилая женщина и ребенок
19:38
Сделано заявление о ядерном ударе по Европе
19:21
Ведущую шоу "Дом-2" обхаживает чернокожий красавчик
19:20
В Екатеринбурге женщина на иномарке переехала пенсионерку
19:16
Молодая фаворитка Петросяна скрывала жуткие прыщи под тоннами макияжа
19:05
83-летняя жительница Тюмени выжила после падения из окна
19:00
В Омске у детского сада сбили ребенка
18:34
Стонущая Штурм изобразила половой акт (видео)
18:26
Под Ростовом легковушка залетела под КамАЗ
18:20
Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке
18:11
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
18:04
Бузова с криком накинулась на "сделавших детей" мужчин
17:43
Загадочные НЛО над Германией привели в ужас (видео)
17:18
Россияне неожиданно поддержали заговорившего о вони Макаревича
16:59
В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми
16:55
Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени
16:29
Андрей Данилко раскрыл грязную семейную тайну
16:21
"У нас даже свадьбы не было!": известная актриса предъявила Корчевникову подвенечные наряды
16:17
Смерть от рака: Джигурда рассекретил любовника Волочковой
16:04
Распутина пустила домой мужа после ссоры
16:03
Скабеева пошла по стопам отравленных Скрипалей
15:30
Правильные подарки для нее от Oral-B
15:22
Обнародован сценарий возвращения Крыма Украине
15:17
Постаревшая дочь Маликова удивила странным нарядом
15:10
"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть
15:05
Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете
15:00
В Москву привезли лучших собак со всего мира
14:56
Раскрыта неожиданная польза ожирения
14:51
"Нечем лечиться": популярные лекарства изъяли из российских аптек
14:23
Лазарев и Корчевников борются с наркозависимостью
14:22
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
14:19
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
14:15
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
14:06
Есть пострадавшие: в Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
13:56
Что нельзя дарить женщинам на 8 марта
13:52
Под Москвой двое мужчин устроили наркопритон
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
Политика

У Соловьева разнесли нытика и русофоба Гордона

Дмитрий Гордон. Кадр youtube.com
Украинскому журналисту Дмитрию Гордону досталось за его лицемерную позицию по отношению к националистам. Участники программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в пух и прах разнесли двуличного русофоба.
прочитано 967 раз

Гордону напомнили, что именно он в 2004 году помог стать президентом Виктору Ющенко, при котором началась реабилитация бандеровцев на высшем уровне. Так что сейчас пусть не жалуется на то, что националисты грозятся его убить, посоветовали Гордону гости студии.

ПО ТЕМЕ

В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона

Дудю крепко досталось за связь с русофобом Гордоном

Соловьев довел украинцев до белого каления

Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Политолог Владимир Корнилов отметил, что украинский журналист предпочитает не выступать в защиту своих коллег, которых убивают и сажают в тюрьмы. "Гордон вдруг увидел, что это к нему обращаются. Почему-то до этого он не обращал внимания на то, что эти угрозы звучат, воплощаются в жизнь: кого-то в мусорные баки засовывают, кого-то арестовывают. Ну и нормально, демократия", – сказал эксперт.

Постоянный гость Владимира Соловьева – политолог Сергей Михеев – обратился к российским либералам, которые так много говорят о европейской Украине, ставя ее в противовес тоталитарной России. В свою очередь бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров напомнил, что именно Гордон сделал все, чтобы к власти на Украине пришли последователи Степана Бандеры.

Накануне, 5 марта перепуганный Дмитрий Гордон взволнованным голосом сообщил на своем канале на YouTube, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион и замглавы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелали ему смерти. Причиной послужило высказывание Гордона, в котором он назвал идеологию украинского националиста Степана Бандеры предтечей многих национальных проблем.

"Эта тварь сказала, что не любит Бандеру. Иди, мразь, в ад" – так отреагировала на это госпожа Фарион. А Игорь Степура опубликовал у себя в Facebook фото Гордона и написал: "Надо, чтобы оно сдохло вслед за Бузиной", имея в виду застреленного в 2015 году журналиста Олеся Бузину. За несколько дней до убийства репортеру угрожали националисты, а скандальный сайт "Миротворец" выложил в общий доступ его личные данные.

Автор: Александр Комаров6 марта 2019, 15:47

комментарии

Политика

Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт

Шоу-бизнес

Борисов высказался о свадьбе с дочерью Серова
Беременную дочь ведущей Максимовской поймали с героином
Хирурги показали гнойный живот госпитализированной Яковлевой
Расспросы Канделаки о секс-игрушках в эфире вызвали оторопь

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете

Состояние ребенка очень тяжелое
Шоу-бизнес

Апина рассказала об эротических фантазиях с Путиным

Артистка сделала смелое публичное заявление
Политика

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному

Зарвавшегося Батьку спустили с небес на землю
Шоу-бизнес

Метов шокировал откровениями об алкашах Осине и Кельми

Певец рассказал о покойных коллегах

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Не плачь: Татьяне Булановой – 50
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль

Спорт

Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе

Регионы

Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru