Пьяница Порошенко устроил дикую клоунаду на выборах
Голосовать на выборах президента Украины – 2019 Порошенко пришел в Киевский Дом офицеров
вместе с толпой охранников. По его словам, выборы хорошо организованы, волеизъявлению граждан ничего не мешает.
На избирательном участке Порошенко начал вести себя странно. Он заполнил бюллетень и отдал его маленькому внуку, чтобы тот опустил его в урну. Однако мальчик начал возить бюллетень по полу, едва не наступил и не порвал документ. После этого бюллетень у ребенка пришлось отобрать.
Во избежание неприятностей, лидер Незалежной решил опустить документ в урну самостоятельно. Затем он провел небольшую беседу с журналистами. Порошенко находился в приподнятом настроении, много улыбался и активно жестикулировал. Словом, вел себя так, будто успел до этого принять на грудь.
Ну и куда уж без нападок на Россию. Еще до голосования на выборах президента Украины – 2019 Порошенко напомнил своим подписчикам в Facebook о разрыве с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Москвой.
Ми зробимо все можливе для того, щоби перетворити Україну у велику країну вільних, заможних і щасливих людей. І сьогоднішнє голосування - це величезний крок в цьому напрямку. Я впевнений, Україна - переможе! pic.twitter.com/jsJnpSsmq8— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 марта 2019 г.
Между тем украинцы запустили в социальных сетях флешмоб с хэштегом "остаточнепрощавай" – "окончательноепрощай". Таким образом граждане Незалежной выражают надежду на проигрыш Порошенко и смену власти в стране.
Сегодняшние выборы президента Украины – шестые в новейшей истории страны. Глава Незалежной избирается на пятилетний срок. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один претендент на высший государственный пост не получит необходимой поддержки, то через три недели пройдет второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
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