Пьяница Порошенко устроил дикую клоунаду на выборах

Президент Украины Петр Порошенко нервничает: сегодня он может потерять власть, которую последние пять лет использовал в своих интересах. Беспокойное состояние главы государства выражается в его поступках. Лидер Незалежной устроил целое представление на избирательном участке.



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