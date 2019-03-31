Опозоренный Зеленский сделал странное заявление в день выборов
Юморист проголосовал на избирательном участке в колледже морского и речного флота в Киеве. За волеизъявлением Зеленского наблюдала толпа журналистов.
После того, как актер вышел из кабинки, он сделал заявление для прессы. Слова комика вызывают удивление. "Надеюсь, что будет победа демократии", – сказал Зеленский.
Одно из двух: либо Зеленский очень наивный человек и верит в демократию в современной Украине, или он не нашел никаких других слов и решил отвязаться от прессы таким пафосным, но пустым и нелепым заявлением.
Отдала свой голос на выборах и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Оригинальностью "оранжевая принцесса" также не отличилась. "Я верю, что сегодня начинается новый этап в истории страны", – сказала она.
По состоянию на 10:00 явка на выборах президента Украины – 2019 составила 5,5%. Голосование закончится в 20:00.
Выборы на Украине сразу начинаются с нарушений. Посол Британии держит бюллетень. Он, согласно ст. 71 закона о выборах, является документом строгой отчетности и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям. Но посла это явно не волнует pic.twitter.com/IlRLGyFhGG— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 31 марта 2019 г.
Сегодняшние выборы президента Украины – шестые в новейшей истории страны. Глава Незалежной избирается на пятилетний срок. Лидером рейтинга является актер Владимир Зеленский, неплохие шансы также у нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.
Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни один претендент на высший государственный пост не получит необходимой поддержки, то через три недели пройдет второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
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