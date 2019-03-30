Порошенко жестоко высмеяли за наглую ложь
Выборы президента Украины состоятся уже завтра. Громкие предвыборные высказывания позади, но ситуация продолжает накаляться.
Так, бывший член Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал в Сети коллажи, жестоко высмеивающие предвыборную кампанию Петра Порошенко, а точнее – его лживые обещания избирателям.
На агитационных плакатах, размещенных Журавко, представлено все так, как было бы, если бы Порошенко говорил правду. "Как бы выглядели плакаты Порошенко, и какие бы на них были лозунги, если бы там была правда – и о том, что уже было, и о том, что случится, если, не дай Бог, он останется на второй срок", – пишет Журавко.
Предвыборные обещания Порошенко – не единственная ложь, в которой уличили главу государства. Ранее он насмешил соотечественников, объявив себя "героем Майдана" и рассказав, как он "спасал людей под пулями".
Заявления украинского президента, сделанные им во время одного из предвыборных выступлений – наглая ложь, заявил тогда военный эксперт и блогер Борис Рожин. "Уровень пропаганды днищенский", – прокомментировал эксперт высказывания Порошенко.
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