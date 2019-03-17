Бедствующему Зеленскому нашли замену

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Воскресенье 17 марта
Лента новостей
14:15
Студенты поддержат "Локомотив" перед матчем с "Краснодаром"
12:25
Родившая Рапунцель из шоу "Дом-2" ошарашила внезапным признанием
11:57
Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок
11:02
Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко
10:49
"Нужно срочно демонтировать": названа глобальная угроза Крымского моста
10:29
"Больно": Киркоров взвыл после смерти Началовой
06:42
Шикарная Лорак сразила наповал изысканным вкусом
04:20
"Плачет. Страдает": рвущуюся от мужа Муцениеце пристыдили
02:11
"Прощай": ужасная трагедия пришибла Бледанс
23:41
Рудковская лишилась дара речи после трагедии с Началовой
23:00
Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой
22:09
Программу "Время" прервали из-за смерти Началовой
21:30
"Как же несправедлив этот мир": Разин разбит из-за смерти Началовой
21:26
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
21:18
"Так больно": онемевшего Галкина ранили в самое сердце
21:03
Дану Борисову раздавила жуткая кончина Юлии Началовой
20:55
Кадыров убит внезапной смертью Началовой
20:33
"Горе для всех": Первый муж о смерти Началовой
20:24
Названа страшная причина смерти Юлии Началовой
20:11
Загадочную Боярскую распекли за запутанную шерсть
20:09
"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
19:54
Умерла Юлия Началова
18:29
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 марта 2019 года
17:17
"Я одна, но мне нравится твой Макс": Кудрявцева призналась Собчак
16:26
Разъехались по городам: объявлено о расставании Водонаевой с мужем
16:02
Пригожин взорвался из-за дерзких нападок на Хлебникову
15:21
Сын ошарашил заявлением втянутого в скандал с терроризмом Галкина
14:39
Травмированная Гагарина о выходе на сцену: Меня вынесли
14:02
Сраженному приступом Кокшенову вызвали медиков
13:59
Народ облил грязью опустившуюся Лорак
13:22
Погребняк приходит в себя после опасной процедуры
12:58
Подробности операции тяжелобольной Началовой
12:53
Беспардонная Волочкова предстала в возмутительной позе перед любимым
12:01
Бесстыдник Порошенко набросился на бедного пенсионера
11:52
Прооперированная Началова истекает кровью
11:32
Киркоров завелся от прелестей Стоцкой
10:57
Убитая горем Божена Рынска наплевала на свою красоту
10:45
Скончался знаменитый писатель
10:17
Зловещее молчание: последние подробности состояния тяжелобольной Началовой
10:09
Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева
08:13
Жуткое лицо Джоли вызвало беспокойство
06:00
"Пара!": темнокожий жеребец публично облизал ведущую шоу "Дом-2"
04:13
Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле
02:01
Звезда "Дома-2" грудью встала за растерзанную Пугачеву
00:02
Голую Волочкову призвали взяться за голову
21:54
Володин: Нацпроекты направлены на улучшение жизни севастопольцев
21:39
У находящейся в шаге от смерти Началовой есть шанс
21:38
Обвинение запросило пять лет для отца полковника-миллиардера Захарченко
21:11
Дочь Юдашкина показала фигуру после родов
21:07
"Мой – длиннее": Собчак уделала Шнурова размером причиндалов
20:45
В Ижевске лжецелительница пообещала избавить пенсионерку от сына-алкоголика
20:31
Монашка Захарова сразила эротизмом
20:09
Сотрудницы вузов в Казани попались на продаже поддельных дипломах
19:44
Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею
19:36
Житель Екатеринбурга устроил оранжерею с коноплей
19:06
Значение сна с пятницы на субботу
18:54
Дело Лисицыной: следствие не доказало вину многодетной матери
18:49
Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля
18:40
Максим Фадеев пропал из-за взрыва
18:12
В Омске школьники отпинали пенсионерку ради забавы
18:02
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей
18:00
Под Нижним Новгородом чиновник осужден за мошенничество на 600 тысяч рублей
17:54
Рванувший на перевал Дятлова Малахов подверг себя страшной опасности
17:35
Россиян предупредили о резком скачке цен в марте-апреле
17:18
Бузова перешла с бизнес-класса на эконом
17:05
Кабаева объявила о беременности
16:53
AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения
16:48
Совет на выходные
16:36
"Нужно этот микроб грохнуть": лечащий врач о состоянии Юлии Началовой
16:29
"Единая Россия" выбрала топ значимых проектов в регионах
16:21
Трио Bel Suono представит новую программу "Магия трех роялей"
16:13
Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей
15:42
Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России
15:40
Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову
15:39
"Фокус не прошел": раскрыт коварный замысел Глушакова против бывшей жены
15:38
Володин выставил Украине счет за Крым
15:21
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
15:20
Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России
15:04
Шеф-повар на пятерочку: как стать мастером кулинарии
15:03
Найден эффективный заменитель кофе
14:56
У известного музыканта умерла сестра
14:51
Группа Heilung привезет в Россию представление эпохи викингов
14:44
Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
14:39
Собчак оставила дела из-за травмы сына
14:37
В Ивановской области обезьяна напала на ребенка
14:35
Что сделала Госдума для развития Крыма
14:25
Родившая МакSим сильно испугалась
14:22
Шантажирует разводом: Прилучный извел Муцениеце
14:20
На Кубани под колесами поезда погиб мужчина
14:16
На Урале сразу 22 машины попали в масштабную аварию
14:11
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
14:09
Тело мужа Божены Рынской доставят в Москву 16 марта
13:58
Оголившая ягодицы Чехова бросила вызов Кардашьян
13:48
Байкальскую воду спасли от продажи в Китай
13:45
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
13:42
Дерзкое ограбление магазина в Москве попало на видео
13:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года
13:18
"Любовник появляется от отчаяния": откровения Марины Зудиной
13:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Названа страшная причина смерти Юлии Началовой
Умерла Юлия Началова
Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле
"Решили ампутировать": последние часы жизни Началовой
Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
Дочери боятся сказать об уходе Началовой
Политика

Бедствующему Зеленскому нашли замену

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем большее общественное внимание оказывается сосредоточено на трех главных кандидатах электоральной гонки – действующем лидере страны Петре Порошенко, харизматичном юмористе Владимире Зеленском и оппозиционере со стажем Юлии Тимошенко. Актер, кажется, пользуется наибольшей народной поддержкой, что, однако, не избавляет его от проблем.
прочитано 4283 раза

Руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского, партнер и юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов признался, что команде не хватает денег на проведение кампании. Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" принципиально не берет деньги у Владимира Коломойского и у других богатых и крайне влиятельных украинских предпринимателей.

ПО ТЕМЕ

Стало известно об убийстве Порошенко

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям. Зачем брать такие деньги?", – заметил Иван Баканов.

Тем временем сам Владимир Зеленский, судя по всему, рискует лишиться одного из своих источников доходов. Дело в том, что из-за начала политической карьеры у него остается все меньше времени и сил для выходов на сцену. Поговаривают, что в юмористическом шоу "Лига смеха" ему уже нашли замену.

В новом выпуске "Вечернего квартала" зрителям представили нового актера – им стал Владимир Мартынец. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает украинское издание "Обозреватель". Однако пока неизвестно, будет ли он выступать на постоянной основе или ограничится эпизодическими появлениями в студии.

Автор: Геннадий Куприянов17 марта 2019, 12:58

комментарии

Политика

Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко
Униженный Трампом Зеленский сделал важное заявление
Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина

Шоу-бизнес

Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой
Певица Пелагея довела кроху-дочь до истерики
"Я помню твои ручки": Корчевников рассказал о многолетней любви к Началовой
Родившая Рапунцель из шоу "Дом-2" ошарашила внезапным признанием

Проишествия

"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Дочери боятся сказать об уходе Началовой

Девочка может не вынести потрясения
Шоу-бизнес

Названа страшная причина смерти Юлии Началовой

Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу
Шоу-бизнес

Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок

Кончина певицы стала шоком для всех
Шоу-бизнес

Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко

Татьяна Брухунова не из робкого десятка

Гороскоп

По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей
Совет на выходные
Очень скоро: надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
"На сцену она не вернется": за Началову осталось только молиться

Фоторепортажи

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
Как страшная болезнь убивала Началову

Спорт

Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой

Регионы

Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru