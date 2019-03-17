Бедствующему Зеленскому нашли замену

Чем ближе становятся выборы президента Украины, тем большее общественное внимание оказывается сосредоточено на трех главных кандидатах электоральной гонки – действующем лидере страны Петре Порошенко, харизматичном юмористе Владимире Зеленском и оппозиционере со стажем Юлии Тимошенко. Актер, кажется, пользуется наибольшей народной поддержкой, что, однако, не избавляет его от проблем.

Руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского, партнер и юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов признался, что команде не хватает денег на проведение кампании. Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" принципиально не берет деньги у Владимира Коломойского и у других богатых и крайне влиятельных украинских предпринимателей.

"Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям. Зачем брать такие деньги?", – заметил Иван Баканов.

Тем временем сам Владимир Зеленский, судя по всему, рискует лишиться одного из своих источников доходов. Дело в том, что из-за начала политической карьеры у него остается все меньше времени и сил для выходов на сцену. Поговаривают, что в юмористическом шоу "Лига смеха" ему уже нашли замену.

В новом выпуске "Вечернего квартала" зрителям представили нового актера – им стал Владимир Мартынец. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает украинское издание "Обозреватель". Однако пока неизвестно, будет ли он выступать на постоянной основе или ограничится эпизодическими появлениями в студии.

