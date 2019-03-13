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Политика

Повалий рассказала о своем избраннике в президентской гонке на Украине

Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба
31 марта состоятся выборы президента Украины. Народная артистка страны Таисия Повалий считает участие в голосовании крайне важным. Она ходит на все выборы, являя собой пример для подражания. В интервью корреспонденту "Дни.ру" она рассказала о своем избраннике в нынешней кампании.
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"У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет, – говорит певица. – Я знаю лично некоторых из 39 кандидатов в президенты – среди них есть достойные люди". 

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"Мы с мужем долго спорили, сомневались, кому отдать голоса, кто достоин руководить Украиной, – продолжает исполнительница. – Просто очень хотим, чтобы в нашей стране люди жили благополучно, в достатке, тепле, чтобы могли с уверенностью смотреть в завтра, работать, воспитывать детей. И, конечно, чтобы все жили в мире".

"Когда я оценивала кандидатов в президенты, то думала и о том, что они могут сделать для развития нашей богатейшей культуры. Мне хочется, чтобы появлялись новые театры, концертные залы, библиотеки, музеи. Все это очень важно для будущего украинского народа. С этих позиций я и выбрала президента страны на ближайшие годы", – рассказала артистка о том, как выбирала своего фаворита в нынешней президентской кампании.

Напомним, по Конституции Украины для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% действительных голосов избирателей. Если никто не получит необходимой поддержки в первом туре, то через три недели назначается второй, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человек. Еще около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах.

Автор: Иван Губкин13 марта 2019, 10:19
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